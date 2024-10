Ubisoft annonçait il y a peu ne pas se présenter sur le salon du Tokyo Game Show, puis évoquait devoir reporter la date de lancement d'Assassin's Creed Shadows, un titre autant attendu que critiqué par les joueurs.

L'éditeur évoquait la nécessité de s'accorder plus de temps pour proposer un jeu à la hauteur des attentes, précisant qu'il s'agissait du titre le plus ambitieux et le plus important à date pour Ubisoft...

Des informations partagées par des sources de Tom Henderson évoquent avec plus de précision les véritables raisons de ce report, qu'Ubisoft ne semble pas souhaiter admettre, mais qui pourraient être salvatrices pour le titre.

Ainsi avant d'entrer dans les détails, NON, il n'est pas prévu que le titre abandonne Yasuke, le "samouraï noir", personnage historique décrié pour l'interprétation libre que propose Ubisoft quant à l'importance de ce dernier.

Les sources internes d'Ubisoft travaillent à corriger énormément d'inexactitudes historiques et culturelles remontées lors des phases de test et qui ont nourri de vives inquiétudes chez les joueurs. Il sera donc question d'affiner l'histoire de Yasuke, pas de le remplacer, afin de coller au mieux aux sources historiques (qui ne sont de toute façon pas légion et parfois contradictoires), mais aussi, et surtout de corriger des problèmes d'architecture des bâtiments et autres éléments historiques et culturels.

Bien qu'Assassin's Creed Shadows ait été présenté très rapidement comme l'un des jeux les plus ambitieux de l'éditeur, il apparait que le titre a profité d'un développement inhabituel. Ainsi, Ubisoft a bel et bien mis à profit l'expérience et les connaissances d'historiens spécialisés dans le Japon féodal. Néanmoins, leur intervention est arrivée très tard dans le développement du jeu. Ajoutons à cela des problèmes de communication entre les équipes et un projet ambitieux confronté à des coupes budgétaires impactant l'approbation des assets pour accélérer la production et le titre s'est retrouvé à devoir proposer une version quasi jouable avant même que les historiens ne partagent leurs conseils ou avis... Voilà pourquoi il est désormais nécessaire d'opérer des changements et de revenir sur du travail déjà réalisé... Pas franchement rentable ni même sérieux pour un éditeur de cette envergure.

Autre situation inquiétante : le jeu serait farci de bugs. Une situation connue d'Ubisoft puisque plusieurs développeurs auraient déjà remonté la situation il y a plusieurs mois, appelant au repport de la sortie du titre, sans succès... Néanmoins, le contexte complexe d'Ubisoft qui ne parvient pas à séduire avec Star Wars Outlaws et qui est critiqué autour d'AS Shadows a finalement permis de faire réagir la marque qui a accordé du temps additionnel au développement du jeu.

Malgré le report et les vives polémiques, Assassin's Creed Shadows devrait être un succès : selon certaines sources, les précommandes vont déjà bon train. Espérons simplement que les acheteurs de la première heure profiteront d'un jeu terminé et en bon état.