Assassin's Creed Shadows n'est visiblement pas né sous de bons auspices. Le titre d'Ubisoft se présentait pourtant initialement comme l'épisode le plus attendu de la saga puisque cela faisait des années que les joueurs appelaient l'éditeur à aborder l'époque du japon féodal dans sa franchise...

Mais les choix réalisés par Ubisoft, notamment en abordant l'histoire du premier samouraï noir Yasuke tout comme les libertés prises quant au personnage et à son implication dans l'histoire du Japon ont rapidement été décriées.

Finalement, le titre a récolté nombre de critiques, avec pour effet de voir sa sortie une première fois décalée. Ubisoft expliquait ainsi devoir retravailler certains éléments et corriger notamment de lourds anachronismes architecturaux, le jeu ayant été développé dans la précipitation et de façon quelque peu chaotique...

Assassin’s Creed Shadows now releases March 20, 2025. pic.twitter.com/wTPzY0oiHy — Assassin's Creed (@assassinscreed) January 9, 2025

Attendu pour le 14 février, le titre sera finalement décalé au 20 mars 2025 afin de permettre aux équipes de continuer de corriger le titre en prenant en compte les remarques remontées par les joueurs au fil des derniers partages d'images ou de gameplay du jeu.

Le jeu de la dernière chance pour Ubisoft ?

La situation témoigne également du malaise au sein d'Ubisoft. Les résultats du groupe ne sont pas au mieux, la direction de l'éditeur est de plus en plus contestée et disons-le clairement : Ubisoft n'a pas le droit d'échouer avec AC Shadows puisqu'il s'agit de sa franchise la plus forte, et la seule à même de lui permettre de remonter la pente...

Logique donc que l'éditeur tente de corriger son titre pour montrer qu'il est à l'écoute des joueurs. Ubisoft devrait également prendre son temps pour peaufiner son jeu et s'éviter une sortie farcie de bugs et autres problèmes, qui était devenue un peu la "signature" des jeux Ubisoft ces dernières années avec des jeux vendus comme des bêta finalisés après coup au fil de mois ou de quelques années...

Avec la sortie d'Assassin's Creed Shadows, c'est un peu l'avenir d'Ubisoft qui se joue.