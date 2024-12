Ubisoft a fait le choix de reporter la sortie d'Assassin's Creed Shadows, un épisode qui était attendu de longue date par les fans de la franchise du fait de son ancrage dans l'époque du japon féodal.

Malheureusement, les premiers éléments partagés par l'éditeur ont été l'occasion pour les joueurs de critiquer le titre et de mettre en avant divers problèmes, notamment dans l'approche de l'histoire du Japon, mais aussi sur les éléments de décor, des anachronismes et autres erreurs grossières.

Ubisoft reprend néanmoins la communication en évoquant le système de combat qui animera son titre. Un système particulier puisque pour la première fois, les joueurs pourront choisir entre deux personnages au style bien à part. D'un côté, ils pourront profiter de la force brute de Yasuke, de l'autre, la discrétion et l'agilité de Naoe.

On retrouvera un système de combat qui mêle attaques légères et lourdes, rapides et lentes, mais également des attaques de posture (soit des attaques chargées).

Chose intéressante, l'intelligence artificielle qui pilote les ennemis sera en mesure de prendre en compte les attaques de posture et donc d'empêcher les joueurs de les charger.

Dans une vidéo, on constate la différence de style entre les deux personnages qui profiteront également de leurs propres capacités.

Yasuke sera ainsi le seul à pouvoir utiliser des mécaniques de blocage pour parer les attaques et les encaisser. Il pourra résister à l'assaut de plusieurs ennemis sur la durée. Il pourra également changer d'arme en plein milieu d'un combo, et chaque dernière attaque aura pour avantage de briser la garde des adversaires. Côté armes, il aura droit à un naginata, un kanabo lourd, un grand arc Yumi et un fusil à silex.

Naoe pour sa part pourra alterner entre le katana et les kusarigamas ainsi que le tanto qu'il sera possible de combiner avec la Lame cachée pour de doubles assassinats.

De nombreuses capacités et compétences spéciales seront à débloquer et à découvrir au fil du jeu.

Assassin's Creed Shadows sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 14 février prochain.