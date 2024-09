La situation d'Ubisoft est de plus en plus critique : le groupe français enchaine les déceptions dans l'univers du jeu vidéo avec des productions de plus en plus onéreuses et des résultats bien en deçà des attentes... Même la sortie du prochain Assassin's Creed fait l'objet de diverses polémiques, ayant amené le studio à repousser sa date de sortie et à opérer quelques modifications.

Ce devait être l'un des gros titres de cette fin d'année : Assassin's Creed ShadowsAssassin's Creed Shadows a finalement été repoussé du 14 novembre au 14 février de l'année prochaine. La faute à une sortie décevante pour Star Wars Outlaws ainsi que de vives polémiques sur la façon dont Ubisoft s'arrange avec l'histoire du japon féodal en mettant en avant un personnage historique (Yasuke) en lui donnant plus d'importance qu'il n'en faut... De fait, Ubisoft annonçait souhaiter se donner plus de temps pour peaufiner "l'opus le plus important de la franchise".

Et Ubisoft fait également le choix d'aller dans le sens des joueurs afin d'apaiser les polémiques. Le Season Pass évolue ainsi puisqu’Ubisoft précise désormais : " Tous les joueurs pourront profiter du jeu en même temps le 14 février et ceux qui auront précommandé le jeu se verront offrir la première expansion gratuitement."

Par ailleurs, Ubisoft tire également un trait sur la volonté d'imposer sa plateforme Ubisoft Connect comme seul point de distribution. L'éditeur précise qu'Assassin's Creed Shadows "marquera le retour de nos nouveaux lancements sur Steam dès leurs sorties."

Il est évident que conserver l'exclusivité des sorties sur une énième plateforme n'est pas pour favoriser les ventes, surtout quand les lancements impliquent des jeux mal finis... Difficile de passer outre les critiques négatives du lancement et d'encourager les joueurs à acheter les jeux sur Steam 3 ou 6 mois plus tard...

Ces mesures sont profitables aux joueurs, néanmoins, elles démontrent aussi de l'état fébrile dans lequel se situe actuellement Ubisoft.