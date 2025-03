Le dernier opus de la célèbre franchise Assassin's Creed, intitulé Shadows, fait sensation depuis son lancement le 20 mars 2025. En seulement deux jours, le jeu a rassemblé plus de deux millions de joueurs à travers le monde, surpassant les records établis par Origins et Odyssey. Ce succès marque un tournant pour Ubisoft, qui mise sur l'exploration du Japon féodal pour séduire les fans.

Un lancement record pour Ubisoft

Dès le premier jour, Assassin's Creed Shadows avait déjà franchi la barre du million de joueurs. En moins de 48 heures, ce chiffre a doublé, atteignant deux millions. Ubisoft a salué cette performance sur ses réseaux sociaux en déclarant : "Merci d'avoir rejoint le voyage dans le Japon féodal !". Ce démarrage fulgurant place Shadows parmi les meilleurs lancements de la saga.

À titre de comparaison, Origins avait culminé à 41 551 joueurs simultanés sur Steam lors de son lancement, tandis qu’Odyssey atteignait un pic de 62 069. Shadows semble bien parti pour dépasser ces chiffres grâce à son succès sur PC, Xbox Series X/S et PlayStation 5 puisqu'il dépasse déjà les 60 000 joueurs simultanés sur Steam.

Pourquoi un tel engouement ?

Plusieurs facteurs expliquent cet accueil enthousiaste. Tout d'abord, l'univers du Japon féodal était très attendu par les fans depuis des années. L'idée d'incarner des assassins dans un cadre historique riche et immersif a immédiatement séduit. De plus, Ubisoft a su capitaliser sur la nostalgie et l'attente en proposant une expérience visuelle et narrative soignée.

Un environnement inédit et fascinant

Des mécaniques de jeu améliorées

Un marketing relativement efficace autour du Japon féodal

Des retours positifs dès les premières heures

Sur Steam, Shadows bénéficie d'une évaluation "très positive", avec plus de 81 % des avis utilisateurs jugés favorables sur Steam. Cette réception critique renforce l'image du jeu comme un incontournable.

Des défis pour Ubisoft malgré tout

Si le succès est indéniable, tout n'est pas parfait pour autant. Le jeu a fait face à quelques controverses au Japon concernant la représentation des temples et sanctuaires historiques. Ubisoft a rapidement réagi en publiant un correctif discret pour apaiser les critiques locales.

Par ailleurs, après plusieurs échecs commerciaux récents comme Star Wars Outlaws, Ubisoft joue gros avec Shadows. La pression est énorme pour que ce titre continue sur sa lancée et devienne un pilier financier pour l'éditeur. Cela explique également pourquoi le titre a été reporté, mais aussi pourquoi Ubisoft se montre particulièrement attentif aux critiques et controverses, du moins pour l'instant.

Un avenir prometteur pour Assassin's Creed Shadows

Avec ses chiffres impressionnants et ses retours positifs, Assassin's Creed Shadows semble bien parti pour devenir l'un des épisodes les plus populaires de la franchise. Les prochains jours seront cruciaux pour confirmer cette tendance, notamment avec l'arrivée des statistiques complètes sur Steam et console.

Le retour des joueurs est sans appel : le titre plait tant pour ses mécaniques que pour l'époque abordée et son histoire.

Reste dont à Ubisoft de continuer sur cette dynamique pour diffuser du contenu sur son titre, mais également pour ses prochaines productions. La situation financière du groupe reste complexe suite aux derniers échecs enregistrés et la menace d'une OPA plane toujours sur Yves Guillemot, dont la présidence est de plus en plus contestée.