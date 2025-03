Le lancement d'Assassin's Creed Shadows marque un tournant pour Ubisoft. Sorti le 20 mars 2025, le jeu a rapidement franchi la barre du million de joueurs, démontrant l'attrait persistant de la franchise. Un succès qui dépasse donc le cadre des différentes polémiques qui ont entouré le jeu avant son lancement.

Un démarrage fulgurant

Moins de 24 heures après sa sortie, Assassin's Creed Shadows a déjà séduit plus d'un million de joueurs. Ce chiffre impressionnant inclut non seulement les ventes directes, mais aussi les accès via le service d'abonnement d'Ubisoft. Sur Steam, la plateforme de jeux PC, le titre a atteint un pic de 41 400 joueurs simultanés, sans compter ceux jouant via d'autres plateformes comme l'Epic Games Store ou Ubisoft Connect.

Ce succès initial est crucial pour Ubisoft, qui mise gros sur ce nouvel opus se déroulant dans le Japon féodal. Après des performances mitigées sur ses précédentes sorties, l'éditeur français avait besoin de ce coup d'éclat pour rassurer investisseurs et fans de la série.

La controverse des temples

Parallèlement à ce lancement réussi, une polémique avait éclaté au Japon concernant la possibilité de détruire du mobilier dans les temples et sanctuaires du jeu. Cette fonctionnalité a suscité des critiques, avec notamment l'intervention d'un député japonais pointant du doigt la nécessité du respect des lieux de culte.

En réponse, Ubisoft a rapidement déployé un patch correctif le jour même de la sortie. Ce patch apporte plusieurs modifications significatives :

Les tables et étagères dans les temples et sanctuaires sont désormais indestructibles

La quantité de sang affichée dans ces lieux sacrés est réduite

Les personnages non armés ne saignent plus lorsqu'ils sont attaqués

Ces changements visent à apaiser les critiques tout en préservant l'expérience de jeu globale.

Un équilibre délicat entre authenticité et respect culturel

La controverse autour d'Assassin's Creed Shadows soulève des questions intéressantes sur la représentation des cultures dans les jeux vidéo. Ubisoft marche sur une ligne fine entre la volonté de créer une expérience immersive et authentique, et la nécessité de respecter les sensibilités culturelles.

L'éditeur a toujours insisté sur le fait que la série Assassin's Creed, bien qu'inspirée d'événements historiques réels, reste une œuvre de fiction. Néanmoins, cette polémique montre à quel point les jeux vidéo sont désormais scrutés et peuvent avoir un impact sur les perceptions culturelles.

Les défis à venir pour Ubisoft

Malgré ce démarrage prometteur, Ubisoft devra maintenir l'élan d'Assassin's Creed Shadows sur le long terme. Les prochaines semaines seront cruciales pour déterminer si le jeu peut atteindre les objectifs ambitieux fixés par l'éditeur.

Le succès commercial devra s'accompagner d'une gestion habile des retours des joueurs et des critiques. La rapidité avec laquelle Ubisoft a réagi à la controverse des temples montre que l'entreprise est consciente de ces enjeux, mais aussi qu'elle n'est plus en mesure d'ignorer les critiques.

Assassin's Creed Shadows pourrait être l'opus qui donnera un nouvel élan à Ubisoft, dont les rumeurs de rachat se sont multipliées au fil des mois.