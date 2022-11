Assassin's Creed Valhalla aura été un véritable succès : lancé en novembre 2020, le titre a immédiatement conquis le public de par sa réalisation et son approche de l'ère viking. Malgré quelques défauts de jeunesse, les joueurs sont au rendez-vous et Ubisoft se félicite rapidement des chiffres autour du jeu.

Deux années se sont écoulées et le titre a profité d'une foule de contenus et de DLC, mais il est désormais l'heure pour le titre de tirer sa révérence. Ubisoft annonce ainsi l'arrivée du dernier contenu dédié au jeu :

En novembre 2020, avec la sortie d'Assassin's Creed Valhalla, nous vous avons proposé une authentique expérience viking avec Eivor et le clan du Grand corbeau dans l'Angleterre du IXe siècle. Vous avez été plus de 20 millions à vous joindre à nous et prendre part à cette aventure. Eivor a beaucoup voyagé au cours des deux dernières années. Durant la première année de l'après-lancement, nous avons souhaité élargir le récit de Valhalla et offrir davantage de contenu jouable à la communauté. Pendant la deuxième année, nous avons cherché à apporter le contenu le plus vaste et le plus ambitieux qui soit à l'univers de Valhalla. Nous nous sommes efforcés de vous permettre d'écrire votre propre saga viking, d'explorer les univers de Valhalla et de tracer votre propre chemin sous les traits d'Eivor dans Assassin's Creed Valhalla.

Un dernier DLC le 6 décembre