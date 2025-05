Alors qu'Ubisoft a réussi à revenir sur le devant de la scène avec Assassin's Creed Shadows se déroulant au Japon féodal, les bruits de couloir s'intensifient concernant la suite du programme pour la saga d'Ubisoft. Selon plusieurs sources concordantes issues de l'industrie, l'éditeur français ne chômerait pas et aurait dans ses cartons une quantité impressionnante de nouveaux titres pour les six prochaines années, explorant divers formats et époques.

Neuf projets Assassin's Creed en développement ? Le détail des rumeurs

Cette feuille de route non officielle ferait état de neuf projets distincts sous la bannière Assassin's Creed. Ubisoft était en sursis à la veille du lancement d'Assassin's Creed Shadows, néanmoins les excellentes performances de l'épisode auraient galvanisé l'éditeur qui mise toujours plus sur sa franchise.

Parmi les plus originaux figure AC Hexe , un projet décrit comme plus sombre et linéaire, potentiellement centré sur la sorcellerie et dont le lancement serait prévu dès la fin du support d'Assassin's Creed Shadows, il était autrefois nommé Néo en interne.

, un projet décrit comme plus sombre et linéaire, potentiellement centré sur la sorcellerie et dont le lancement serait prévu dès la fin du support d'Assassin's Creed Shadows, il était autrefois nommé Néo en interne. Un autre projet souvent mentionné sous le nom de code Invictus serait une expérience purement multijoueur, séparée des aventures solo. Surnommé "Assassin's Creed Fall Guys", il proposerait des affrontements entre 16 joueurs. Un plan de suivi de 5 années serait déjà prévu si le succès est au rendez-vous.

serait une expérience purement multijoueur, séparée des aventures solo. Surnommé "Assassin's Creed Fall Guys", il proposerait des affrontements entre 16 joueurs. Un plan de suivi de 5 années serait déjà prévu si le succès est au rendez-vous. Jade : il s'agit du projet déjà annoncé par Ubisoft, qui correspond à un volet de la saga se déroulant en Chine. Il pourrait s'agir du prochain volet à sortir, tandis que Shadows enchainerait du contenu jusqu'à la sortie de Hex.

: il s'agit du projet déjà annoncé par Ubisoft, qui correspond à un volet de la saga se déroulant en Chine. Il pourrait s'agir du prochain volet à sortir, tandis que Shadows enchainerait du contenu jusqu'à la sortie de Hex. Obsidian : il s'agirait tout simplement du remake d'Assassin's Creed Black Flag, tout simplement le plus populaire des épisodes de la franchise. Ubisoft le développerait sous le moteur Anvil, son lancement serait proche de celui d'Invictus.

: il s'agirait tout simplement du remake d'Assassin's Creed Black Flag, tout simplement le plus populaire des épisodes de la franchise. Ubisoft le développerait sous le moteur Anvil, son lancement serait proche de celui d'Invictus. Scarlet : il devrait être lancé après la fin de la première année de support de Hexe. Le projet aurait été validé et serait récemment entré en production. Il pourrait correspondre à l'ancien nom de code Nebula qui proposerait d'explorer 3 cadres différents : Inde, Empire aztèque et Méditerranée.

Stardust serait un autre remake en préparation, avec une production prévue après la sortie d'Obsidian. On ne sait pas encore de quel épisode il s'agira.

Emerald (anciennement nom de code Raid) sortirait peu après Stardus, il s'agira d'un nouveau jeu entièrement multijoueur avec une partie PvE.

RPG3 est prévu après les deux années de suivi de Scarlet, il ne dispose d'aucun nom de code et n'est pas en production pour l'instant.

Remake3 : il s'agirait à nouveau d'un remake, tout juste à l'état de projet et dont le lancement ne serait pas prévu avant quelques années.



Remakes, RPG et multijoueur : une diversité d'expériences

Ce qui ressort de ces rumeurs, c'est la volonté d'Ubisoft de varier les plaisirs. La feuille de route comprendrait explicitement deux nouveaux jeux RPG majeurs, dans la lignée de Shadows, Origins, Odyssey et Valhalla, qui ont rencontré un grand succès commercial. Plus surprenants, trois Remakes seraient également au programme. Cette stratégie de diversification, incluant aussi du multijoueur (avec Invictus et potentiellement Emerald), viserait à satisfaire toutes les franges de fans de la licence.

Ubisoft et l'avenir de sa franchise phare : analyse et prudence

Si cette feuille de route se confirmait, elle témoignerait de l'importance capitale de la franchise Assassin's Creed pour Ubisoft. L'éditeur chercherait à maximiser l'exploitation de sa licence phare en proposant des expériences variées sur une base régulière, possiblement intégrées via le hub AC Infinity. Cependant, il est impératif de rappeler le statut de rumeur de la majorité de ces informations. Les plans de développement dans l'industrie des jeux vidéo sont sujets à changements, retards et annulations. Ubisoft n'a pas officiellement confirmé ce programme de neuf jeux sur six ans, mais il devient clair qu'Assassin's Creed est devenue le moteur quasi unique de l'éditeur ces dernières années, et encore plus avec Shadows et l'annulation d'une grande partie des autres franchises propres au groupe.