Le développeur Neal Agarwal a mis en place un site proposant un simulateur d’impacts d’astéroïdes sur la Terre. Avec ce dernier, il est possible de choisir le type d’objet, sa vitesse, sa direction, son angle d’impact ou encore sa taille. Car tous les astéroïdes n’arrivent pas sur notre planète de la même façon, par exemple un corps poreux va exploser en basse altitude pour causer des dégâts dispersés comparés à un corps plus dense et plus massif qui va créer un énorme cratère.

Pour l’instant, aucun astéroïde destructeur n'est prévu d'arriver sur terre avant plusieurs dizaines d’années, même si un imprévu peut toujours se produire. C’est pour cela que le projet DART a d'ailleurs vu le jour au cas où il faudrait dévier un tel objet qui se dirigerait droit vers la Terre.

Si vous avez envie de tester ce simulateur et de voir les dégâts que ferait un astéroïde sur votre ville préférée, il suffit de se rendre sur le site Asteroid Launcher.

L’application est très précise, elle indique par exemple que si un astéroïde en métal tombait sur la ville de Paris, ce dernier créerait un cratère de 4,7 km de diamètre, vaporisant instantanément 215 000 personnes et que l’onde de choc provoquerait des dégâts jusqu’à plus de 70 km de distance du point d’impact tuant pas moins de 5 millions de personnes et provoquant un séisme de magnitude 6,6 sur l’échelle de Richter. Reste à espérer que DART fonctionne bien !