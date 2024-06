Presque au rendez-vous de la Journée internationale des astéroïdes qui a lieu le 30 juin, deux gros astéroïdes vont passer à proximité de la Terre. Le hasard fait que cela se produira en 42 heures d'intervalle.

Classé potentiellement dangereux et découvert en octobre 2011, l'astéroïde (415029) 2011 UL21 est de taille imposante avec ses 2,3 km de diamètre. Selon l'Agence spatiale européenne (ESA), il est plus grand que 99 % des objets géocroiseurs connus.

Par définition, son potentiel de dangerosité tient au fait qu'il dépasse 140 mètres de diamètre et qu'il peut s'approcher à moins de 7,5 millions de kilomètres de la Terre, soit 19,5 fois la distance Terre-Lune. Ce 27 juin à 20h14 GMT, (415029) 2011 UL21 passera à plus de 17 fois la distance Terre-Lune (environ 6,6 millions de kilomètres).

Un astéroïde découvert récemment

Un tel tueur de planète ne présente aucun risque d'impact sur la Terre. Découvert ce mois-ci, l'astéroïde 2024 MK est beaucoup plus petit et frôlera la Terre le 29 juin vers 13h46 GMT. Mesurant entre 120 et 160 mètres, 2024 MK passera à une distance d'approximativement 290 000 km par rapport à la surface de notre planète (75 % de la distance Terre-Lune).

Ne représentant également aucun risque d'impact, l'astéroïde 2024 MK sera l'un des objets de ce type les plus brillants récemment observés. L'ESA précise néanmoins qu'un astéroïde de la taille de 2024 MK causerait des dégâts considérables si un impact devait se produire.

" Sa découverte, une semaine seulement avant son survol de notre planète, souligne la nécessité constante d'améliorer notre capacité à détecter et à surveiller les objets géocroiseurs potentiellement dangereux ", écrit l'Agence spatiale européenne.

N.B. : Source images : ESA - P.Carril.