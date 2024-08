Les dinosaures étaient vraisemblablement déjà engagés dans une voie de dégénérescence quand un corps céleste géant a frappé la Terre il y a 66 millions d'années à Chicxulub (Golfe du Mexique) mais l'événement a largement hâté une agonie qui a permis par la suite l'émergence de l'ère des mammifères jusqu'à l'homo sapiens actuel.

Mais qu'était réellement cette roche spatiale et d'où venait-elle ? Une nouvelle étude publiée ce 15 août dans la revue Science livre les conclusions d'un examen géochimique réalisé sur le site d'impact et apporte de nouveaux éléments.

Ce n'était pas une comète

En quête d'indices permettant d'identifier la nature de l'impacteur de Chicxulub, ue équipe de chercheurs s'est concentrée sur la recherche de traces d'isotopes de ruthénium dans les roches, et dont la distribution permet d'identifier la nature des corps célestes.

Cette quête a permis de déterminer que l'impacteur en question était un astéroïde à composante majoritairement carbonée. Cela donne des réponses à deux questions : d'une part, le corps céleste qui éradiqué les dinosaures n'était pas une comète composée de roches et de glaces, comme on a pu le penser un temps d'après des modélisations qui imaginaient une fragmentation sous l'effet de la gravitation solaire dont un morceau aurait frappé la Terre, mais bien un astéroïde.

D'autre part, la nature plutôt carbonatée signale qu'il provenait d'une ceinture d'astéroïdes du système solaire externe, présente au-delà de Jupiter, plutôt qu'un astéroïde du système interne, majoritairement composé de silicates et qui est le type courant des astéroïdes frappant épisodiquement la Terre.

Un astéroïde venant d'au-delà de Jupiter

Certaines études avaient déjà avancé l'hypothèse d'un astéroïde lointain et les nouvelles données apportent des confirmations bienvenues. L'équipe de chercheurs, qui a étudié la composition d'autres impacteurs terrestres, note que les astéroïdes carbonatés dont on peut trouver des traces sur Terre sont généralement plus âgés que les silicatés.

Il est possible qu'un événement a modifié l'organisation ou déplacé les ceintures d'astéroïdes au sein du système solaire, ce qui redéfini l'exposition de la Terre à leur rencontre.