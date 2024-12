La NASA vient d'annoncer qu'un astéroïde d'un diamètre d'environ 37 mètres allait passer à proximité de la Terre ce 24 décembre 2024. Il s'agit d'un corps classé comme un NEO (Near Earth Object) puisque sa trajectoire l'amènera à passer au plus proche de notre planète.

Baptisé 2024 XY12, l'astéroïde évolue à une vitesse de 54 000 km/h et il devrait passer, lorsqu'il sera au point le plus proche, à 670 000 km de la Terre, soit 1,7 fois la distance moyenne Terre-Lune.

Une distance suffisamment proche pour que la NASA soit en alerte. Si en théorie, l'astéroïde n'a aucune chance de pénétrer notre atmosphère, les agences spatiales restent préoccupées par ce type d'événement, et conservent en mémoire l'événement de Tcheliabinsk en 2013.

L'astéroïde, considéré comme inoffensif pour le moment fait malgré tout l'objet d'une surveillance étroite avec des prévisions de trajectoires mises à jour en continu. La NASA présente par ailleurs ce passage comme l'opportunité de continuer à étudier et à améliorer les outils de suivi, détection et surveillance des astéroïdes dans le but de pouvoir disposer un jour d'un protocole de protection efficace contre ce type de menace.