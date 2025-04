Initialement sous surveillance en raison de sa proximité potentielle avec notre planète, l'astéroïde baptisé 2024 YR4 ne représente désormais plus un risque direct pour notre planète. À mesure qu'il s'approche de nous, les scientifiques réévaluent sa trajectoire qui devient plus précise, et désormais, les calculs montrent confirment une autre possibilité déjà évoquée : un impact sur notre satellite naturel.

Un visiteur cosmique de petite taille

Avec une taille estimée entre 5 et 10 mètres de diamètre à sa découverte, 2024 YR4 appartient à la catégorie des petits astéroïdes géocroiseurs. Ces objets sont nombreux et leur détection est un enjeu constant pour les agences spatiales. Bien que sa taille soit modeste, ne représentant pas une menace de catastrophe planétaire, son suivi reste pertinent pour comprendre la dynamique de ces corps et affiner les modèles de prévision.

Une collision lunaire en perspective ?

La probabilité que 2024 YR4 percute la Lune est jugée "non nulle" par les experts qui suivent sa trajectoire. Il est toutefois difficile d'établir une certitude absolue. Les interactions gravitationnelles complexes rendent les calculs délicats. Si l'impact avait lieu, il ne provoquerait pas de dégâts majeurs sur la Lune, mais pourrait générer un flash lumineux observable depuis la Terre et créer un petit cratère, offrant une opportunité d'étude pour les scientifiques.

Depuis ce 27 mars, les derniers calculs montrent que l'astéroïde a bel et bien encore une chance de s'écraser sur la Lune. La probabilité est passée de 1,7% à 2% selon les observations réalisées avec le soutien du télescope spatial James Webb.On a également droit à un portrait robot plus précis d'YR4 dont le diamètre est désormais estimé à 60 mètres.

Surveillance et intérêt scientifique

Même si le risque est faible et concerne un objet de petite taille, le cas de 2024 YR4 souligne l'importance de la surveillance continue du ciel. Chaque observation permet d'améliorer notre connaissance des objets géocroiseurs et des mécanismes qui régissent leurs déplacements. Un éventuel impact lunaire, même mineur, fournirait des données précieuses sur la composition de l'astéroïde et la nature de la surface lunaire à l'endroit de l'impact. S'il ne représente pas de risque majeur pour la Lune, l'impact pourrait néanmoins offrir un spectacle visible depuis la Terre avec un flash lumineux et pourquoi pas une projection de régolithe en atmosphère basse qui persisterait plusieurs jours.