Par définition, les astéroïdes potentiellement dangereux ou PHA (Potentially Hazardous Asteroids) ont une taille de plus de 140 mètres de diamètre. Au cours de leur orbite, ils peuvent s'approcher à moins de 7,5 millions de kilomètres de la Terre, soit 19,5 fois la distance Terre-Lune.

Ce sont des cases que coche l'astéroïde dénommé 2022 RM4. Il a été pour la première fois observé le 12 septembre dernier par des astronomes du Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System) à Hawaï.

Ce 1er novembre 2022 à 18h26 GMT, cet astéroïde d'une taille approximative de 400 mètres (voire plus de 700 m) passera au plus près à 2,3 millions de kilomètres de la Terre, et donc près de 6 fois la distance Terre-Lune. L'astéroïde voyage à une vitesse de l'ordre de 23,5 km/s (un peu moins de 85 000 km/h).

Pas de danger avec 2022 RM4

Si la distance est considérée proche à l'échelle du Système solaire par exemple, d'où la formule consacrée de " frôler la Terre ", il n'y a évidemment aucun danger à redouter. La mesure de l'orbite de 2022 RM4 est du reste déjà bonne.

Cet astéroïde qui orbite autour du Soleil tous les 1397 jours ne frappera pas la Terre. En novembre 2095, sa plus proche approche de la Terre se fera à environ 480 000 km. Reste néanmoins un point intéressant à souligner. 2022 RM4 est un astéroïde très grand et il vient seulement d'être découvert.

The Virtual Telescope Project 2.0 a prévu une diffusion en direct pour suivre le survol de l'astéroïde 2022 RM4 le 1er novembre.

Il y a le succès de DART sinon...

Actuellement et selon la Nasa, aucun des astéroïdes géocroiseurs connus ne représentent une menace pour la Terre à l'horizon des cent prochaines années. Un enjeu demeure toutefois de tous les répertorier, notamment ceux qui mesurent 140 m et plus, et alors que ceux de 1 km et plus ont quasiment tous été recensés.

Récemment, le succès de la mission DART (Double Asteroid Redirection Test), avec la déviation de la l'astéroïde Dimorphos par impact cinétique, a été interprété par le patron de l'Agence spatiale américaine comme une démonstration sans précédent d'une manière de protéger la Terre.