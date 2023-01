D'une taille comprise entre 3,5 et 7,8 mètres qui est comparée à celle d'un camion, un petit astéroïde dénommé 2023 BU est passé à près de 10 000 km du centre de la Terre dans la nuit de jeudi à vendredi. Au plus proche et en tenant compte du rayon de la Terre, il a ainsi survolé la surface de notre planète à environ 3 600 km.

Depuis un observatoire en Crimée, l'astéroïde 2023 BU a été découvert le 21 janvier par l'astronome amateur Guennadi Borissov. Il est notamment connu pour la découverte en 2019 de la comète interstellaire qui porte son nom.

Plus près que des satellites géostationnaires

Dans la semaine, l'Agence spatiale américaine (Nasa) avait souligné que l'astéroïde géocroiseur allait venir à la rencontre de notre planète bleue de très près, sans pour autant un risque d'impact.

Dans le cas contraire et étant donné sa taille, l'astéroïde se serait largement désagrégé lors de son entrée atmosphérique, en ne laissant que quelques petites météorites.

Infographie 2023 BU ; source : ESA

L'Agence spatiale européenne (ESA) met en avant le fait que 2023 BU est passé dix fois plus près de la Terre que des satellites géostationnaires en orbite. S'il a survécu, la Nasa indique qu'après son proche passage et sous l'effet de la gravité terrestre, l'astéroïde devrait mettre 425 jours pour compléter une orbite autour du Soleil, au lieu de 359 jours précédemment.

Pas le record du plus proche survol (sans impact)

" Il s'agit de l'une des approches les plus proches d'un objet géocroiseur connu jamais enregistrées ", insiste Davide Farnocchia du Jet Propulsion Laboratory de la Nasa qui a développé le système Scout pour l'évaluation des risques d'impact.

Fin 2020, un astéroïde géocroiseur 2020 VT4 d'une taille d'environ 10 mètres était néanmoins passé à seulement 370 km de la surface de la Terre, alors que la Station spatiale internationale (ISS) est par exemple à une altitude de l'ordre de 400 km.

Ce passage extraordinairement proche pour 2020 VT4 avait considérablement modifié son orbite autour du Soleil, mais cette fois-ci en la réduisant de 549 jours à 315 jours.