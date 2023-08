Généralement, lorsque la NASA envoie des astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale, les missions sont prévues pour durer entre 3 et 6 mois.

Mais il arrive que les retours sur Terre soient reportés, et parfois plusieurs fois, les missions s'en trouvent ainsi prolongées...

C'est la situation que vit actuellement Frank Rubio, un astronaute qui vit à bord de l'ISS depuis le 21 septembre dernier. Initialement, sa mission devait se terminer en mars 2023 mais la capsule Soyouz MS-22 qui devait le ramener sur Terre a subi une fuite après l'impact d'une micrométéorite.

Une capsule de remplacement a été envoyée par la Russie, mais la mission de retour a été décalée de 6 mois, ce qui renvoie la date à septembre prochain. Les deux cosmonautes russes Sergueï Prokopiev et Dmitri Peteline partagent la mésaventure avec Frank Rubio.

Frank Rubio a célébré son 300e jour dans l'espace le 19 juillet dernier et il devrait, à son retour sur Terre établir le record de l'astronaute américain ayant réalisé le plus long vol spatial, l'actuel étant détenu par Mark T.Vande Hei avec 355 jours entre 2021 et 2022. Néanmoins, c'est un Russe qui détient le record absolu du plus long vol spatial, Valeri Poliakov est resté 437 jours dans la station orbitale Mir entre 1994 et 1995.