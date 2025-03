Mardi à 17h57 locales au large de la Floride (22h57 heure de Paris), la capsule Crew Dragon Freedom de SpaceX a amerri. Elle avait quitté la Station spatiale internationale (ISS) environ 17 heures plus tôt, avec à bord trois astronautes de la Nasa (Nick Hague, Suni Williams et Butch Wilmore) et un cosmonaute de Roscosmos (Alexandre Gorbounov).

Avec des navires de SpaceX, le vaisseau spatial et son équipage ont été récupérés. Crew Dragon a été hissé sur un navire et ses quatre passagers ont pu être sortis avec précaution, puis placés sur des brancards.

Suite à son retour à terre, l'équipage s'envolera pour le Centre spatial Johnson de la Nasa à Houston au Texas et il devra suivre un programme de réadaptation à la gravité terrestre, tandis qu'Alexandre Gorbounov retrouvera la Russie.

286 jours dans l'espace pour les astronautes de Starliner

Nick Hague et Alexandre Gorbounov viennent de passer 171 jours dans l'espace. Suni Williams et Butch Wilmore ont pour leur part passé 286 jours dans l'espace.

Pas de record, mais Suni Williams et Butch Wilmore sont les fameux astronautes arrivés à l'ISS avec le Starliner de Boeing qui a connu une série de problèmes techniques et a finalement effectué son retour sur Terre sans équipage à bord. Ils ne devaient initialement passer que près d'une semaine dans l'espace.

Le retour sur Terre de Suni Williams et Butch Wilmore a pris une embarrassante tournure politique, avec Donald Trump qui a accusé son prédécesseur à la Maison-Blanche de les avoir abandonnés dans l'espace. Ils n'ont jamais été en situation de danger et ont participé aux expériences habituelles dans l'ISS.

N.B. : Source images : Nasa - SpaceX / YouTube.