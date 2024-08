Butch Wilmore et Suni Williams ont appris, il y a quelques jours, qu'ils allaient finalement devoir patienter jusqu'en février 2025 à bord de l'ISS avant de pouvoir revenir sur Terre lors de la mission Crew-6 à bord d'une capsule de SpaceX.

Rappelons que leur module Starliner a connu quelques problèmes de fiabilité au niveau des systèmes de propulsion et que leur retour sur Terre a ainsi été compromis, la NASA ne souhaitant pas prendre le risque de les perdre suite à une mauvaise rentrée dans l'atmosphère ni de les voir en perdition autour de la Terre.

Les deux astronautes ont ainsi été rapatriés à bord de l'ISS, et pour patienter ces quelques mois, la NASA a déjà planché sur un programme assez chargé. Les deux astronautes seront ainsi mis à contribution pour mener des expériences scientifiques, renforçant ainsi l'équipage déjà en place dans la station.

Par mesure de sécurité, l'ISS conserve toujours suffisamment d'espace pour accueillir d'autres membres d'équipage, et compte également suffisamment de vivres pour ces derniers. En outre, les systèmes de survie sont également taillés pour un équipage bien plus important que ce qui est traditionnellement en place. En septembre 2022, un scénario approchant avait déjà eu lieu : deux cosmonautes russes et un astronaute américain partis pour une mission de 6 mois étaient contraints de rester un an à bord de la station.

Le duo de chez Boeing est par ailleurs suffisamment entrainé pour encaisser la situation, ils ont déjà tous deux passé des séjours de longue durée dans la station.

C'est pour cela que la NASA leur fait suffisamment confiance pour leur confier des missions scientifiques ainsi que des opérations de maintenance de routine au sein même de la station. Ils ne devraient pas réaliser de sorties extravéhiculaires, mais ils pourraient intervenir sur des systèmes vitaux de la station, tout en réalisant diverses expérimentations pour le compte de la NASA.

Finalement, la mission de 8 jours se transformera en mission de 8 mois, tandis que le module Starliner devrait rentrer seul vers la Terre, au risque de se désintégrer.