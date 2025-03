Depuis juin 2024, Sunita Williams et Butch Wilmore vivent une expérience hors du commun à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Ce qui devait initialement être une mission de huit jours s’est transformé en un séjour de neuf mois suite à des problèmes techniques avec le vaisseau Boeing Starliner. Mais l'histoire touche à sa fin et leur retour est désormais prévu pour ce mois de mars 2025.

Des problèmes techniques qui ont bouleversé la mission

Le prolongement inattendu de la mission de Williams et Wilmore trouve son origine dans des défaillances critiques du vaisseau Starliner développé par Boeing. Peu après son arrivée à l’ISS, le véhicule a rencontré des fuites de propulsion et des dysfonctionnements au niveau des propulseurs. Ces problèmes ont rendu son utilisation pour le retour trop risquée selon les ingénieurs de la NASA. L'agence américaine craignait ainsi que le vaisseau ne soit pas en mesure de corriger sa trajectoire et qu'il explose lors de sa rentrée dans l'atmosphère.

Pour pallier cette situation, la NASA a dû réorganiser ses rotations d’équipage afin de libérer des places sur une capsule SpaceX Dragon prévue pour mars 2025. Cette solution temporaire illustre les défis techniques auxquels sont confrontées les missions spatiales modernes.

Une routine entre science et maintenance

Malgré leur séjour prolongé, les deux astronautes ont continué à jouer un rôle clé dans le fonctionnement de l’ISS. Ils ont participé à des expériences scientifiques variées, allant de l’étude des effets de la microgravité sur le corps humain à des tests sur des matériaux innovants. Alors que l'espace est compté tout autant que les systèmes vitaux sur la station, il n'était pas question que les deux astronautes jouent les touristes.

En parallèle, ils ont assuré la maintenance quotidienne de la station, incluant des sorties extravéhiculaires (EVA) pour réparer certains équipements extérieurs. Leur expertise en robotique et en ingénierie a été mise à contribution pour garantir le bon fonctionnement de cette plateforme orbitale essentielle.

Des moments légers pour maintenir le moral

Vivre neuf mois en microgravité n’est pas sans impact sur le moral. Pour contrer la monotonie et maintenir leur bien-être mental, Williams et Wilmore ont intégré des activités récréatives dans leur routine. NASA a partagé des vidéos où ils simulent des épreuves olympiques comme le lancer du disque ou le cheval d’arçons, démontrant leur capacité à transformer un environnement contraignant en source d’amusement.

Ces moments légers sont essentiels pour préserver leur santé mentale face aux défis psychologiques liés à l’isolement spatial, d'autant qu'il n'était absolument pas prévu que le séjour s'éternise autant, et que rapidement, ils avaient été pointés du doigt comme indésirables et comme une source de contraintes pour la NASA et les différents programmes spatiaux liés à l'ISS.

Un retour attendu avec impatience

Le retour des deux astronautes est désormais prévu pour le 19 mars 2025 à bord d’une capsule SpaceX Dragon. Ils seront accompagnés par deux autres membres d’équipage qui ont rejoint l’ISS en septembre dernier. Avant leur départ, Williams et Wilmore se consacrent aux préparatifs nécessaires pour réintégrer la gravité terrestre après une longue période en apesanteur.

Ce retour marque la fin d’une mission exceptionnelle qui aura au moins permis à la NASA de travailler sur l'imprévu et le réagencement des différentes missions d'approvisionnement et de personnel humain sur l'ISS, lui permettant d'expérimenter sur le sujet et de développer des protocoles en cas de récidive ou pour les missions spatiales lointaines.