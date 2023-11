Du 9 au 30 novembre, Asus lance son Black Friday ! Bénéficiez de jusqu'à 30% de réduction sur une sélection de smartphones, PC portables ou de bureau, écrans PC, accessoires...

Nous vous avons fait une petite sélection de promotions parmi les très nombreuses disponibles sur le site.

Commençons par le smartphone ROG Phone 6D Ultimate. Il est doté d'un écran Samsung AMOLED de 6,78 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1ms, ainsi que d'un écran ROG Vision matriciel au dos.

Spécialement conçu pour les jeux, il offre un système AeroActive Portal qui dissipe la chaleur générée par le SoC, d'un système de refroidissement GameCool 6, d'un système AirTriggers 6 avec vibrations X-Haptic pour une expérience plus immersive et de la technologie sonore GameFX avec certification DIRAC.

Il est équipé d'un SoC haut de gamme MediaTek Dimensity 9000+ et fournit 16 Go de RAM en LPDDR5X + 512 Go de ROM.

Sa batterie haute capacité de 6000 mAh offre une grande autonomie et l'HyperCharge de 65 W permet de recharger jusqu'à 60% en 19 minutes.

Avec la protection IPX4, le smartphone est résistant aux éclaboussures et une prise casque Jack de 3.5mm est disponible.

Il possède un capteur principal Sony de 50MP IMX766, un capteur ultra grand angle de 13MP et d'un capteur selfie de 12MP.

Le smartphone ROG Phone 6D Ultimate est en promotion à 749 € au lieu de 1 429 €, soit une remise de 680 € sur Asus. Livraison gratuite en 2-3 jours ouvrés.

D'autres smartphones sont en promotion, à savoir :

Asus Zenfone 9 à 599 € (-200 €) avec écran 5,9 pouces FHD+ AMOLED 120Hz, 8 Go de RAM LPDDR5, 128 Go UFS 3.1, HDR10+, 4300 mAh + chargeur 30 W, double Nano-SIM (5G+4G ou Dual 4G), double haut-parleurs stéréo à double amplification, amplificateur Cirrus Logic intelligent, triple Microphone à réduction de bruit, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

avec écran 5,9 pouces AMOLED HDR 144 Hz, 8 Go de RAM LPDDR5X et 128 Go de ROM UFS 4.0, batterie 4300 mAh avec adaptateur HyperCharge de 30 W, protection IP68, AI Object Sense, stabilisateur gimbal hybride 6 axes 2.0, fonction Quick Shot, capteur Sony IMX766 de 50MP avec stabilisateur gimbal 2.0, appareil photo ultra grand angle de 13MP et appareil photo frontal de 32MP avec technologie RGBW, 2 haut-parleurs stéréo optimisés par DIRAC. ROG Phone 6 Edition Diablo Immortal 16Go/512Go Hellfire Red à 888 € (-441 €) avec écran 6,78 pouces Samsung AMOLED 165 Hz, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 5G, 16 Go de RAM LPDDR5X, batterie 6000 mAh avec HyperCharge 65 W, système de refroidissement GameCool 6, système de contrôle AirTriggers 6, vibrations X-Haptic, technologie sonore GameFX avec certification DIRAC, port casque Jack 3.5mm, protection IPX4, capteur principal 50MP Sony IMX766, ultra grand angle et macro 13MP et frontal 12MP Sony IMX363, exclusivité Diablo Immortal : packaging Horadric Cube et boîte Worldstone, coque de protection Shield Blessing, pin d'éjection Immortality, carte du Sanctuaire, lampe UV lumière de Fahir.

Tous les smartphones Asus en réduction pour le Black Friday peuvent être consultés sur cette page.

D'autres produits affichent des remises, comme :

PC/écrans

Tous les bons plans Asus du Black Friday sur les PC et écrans peuvent être consultés sur cette page.





PC portables

Tous les ordinateurs portables Asus en promotion pour le Black Friday sont disponibles sur cette page.

Consultez ici l'ensemble des offres Asus pour le Black Friday.