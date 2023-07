ASUS continue d'investir lourdement dans la recherche et le développement afin de se détacher au maximum des modèles de cartes graphiques de référence des fondeurs pour proposer des versions custom toujours plus abouties.

Cela se traduit aujourd'hui par la présentation d'une carte graphique ayant l'originalité d'intégrer directement un port M.2 pour y installer un SSD. Ce système profite d'une situation particulière : toutes les cartes graphiques sont contraintes d'adopter un connecteur PCI Express x16 même lorsqu'elles n'exploitent que le x8.

Pour les cartes graphiques d'entrée ou de milieu de gamme, comme les RTX 4060 et 4060 Ti par exemple, seule la moitié des lignes PCIe sont exploitées. L'idée est donc d'exploiter les 8 lignes disponibles tout en rendant le SSD NVMe plus accessible aux utilisateurs.

ASUS pense qu'il serait ainsi plus facile de manipuler les SSD NVMe s'ils étaient installés directement sur les cartes graphiques, tout en proposant au passage de mieux ventiler ces derniers.

La marque a ainsi installé un port M.2 sur une RTX 4060 Ti en exploitant les 8 lignes PCI disponibles : le SSD Gen 4 installé est effectivement plus facilement accessible et mieux refroidit (-10°C par rapport à une installation sur carte mère). Quant aux débits, ils sont inchangés avec des pics entre 6;9 et 6,8 Go/s en lecture.

Cette option pourrait s'installer dans les modèles commerciaux à l'avenir, reste à savoir si cela se fera sans surcout ou si la facture finale en prendra un coup.