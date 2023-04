Asus fait son ménage de printemps et, par la même occasion, brade le matériel informatique. Toutes ces offres sont valables jusqu'au 9 avril 2023 et sont consultables sur cette page dédiée des ventes de printemps du site officiel d'Asus. Pour vous aider à faire votre choix, nous allons vous en présenter quelques-unes.

Avant toute chose, il y a quelques informations importantes à noter :

La livraison est gratuite pour tout achat supérieur à 80 €, dans un délai de 2 à 3 jours ouvrés.

Vous avez la possibilité d'utiliser des facilités de paiement (3x sans frais)





Commençons avec le PC portable Asus Chromebook Vibe CX34 Flip. Cet ordinateur portable est doté d'un écran tactile de 14" à une définition de 1920 x 1200 (16:10). Il est équipé d'un processeur Intel Core i3 1215U et de 8 Go de mémoire vive (RAM) en DDR4. Il supporte le WiFi-6E et possède un disque SSD NVMe M.2 de 128 Go, afin de faire tourner ChromeOS de la manière la plus optimisée.

Ce PC portable Asus Chromebook Vibe CX34 Flip est proposé à 699,99 € au lieu de 799,99 € soit 100 € d'économie sur le site d'Asus.





Et d'autres produits sont également en promotion à savoir :



Pour rappel, vous retrouverez toutes ces offres sur le site officiel d'Asus.