Jusqu'au 29 septembre, Asus propose des remises jusqu'à -30 % pour la rentrée avec ses deux événements : "Back to Work", qui met l'accent sur les ordinateurs aux performances élevées, et "Back to School" avec des équipements plus abordables, en particulier les PC portables.

Voici une sélection d'ordinateurs portables, d'ordinateurs fixes et de smartphones Asus à prix réduit.

On commence avec le Zenbook S 13 OLED (UM5302).

Il est doté d'un écran ASUS Lumina OLED de 13,3 pouces, offrant une résolution 2,8K (2 880 x 1 800) dans un format 16:10 avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Les écrans Lumina sont des écrans OLED particulièrement lumineux qui offrent des images claires et une grande précision des couleurs, et ils sont également conçus pour réduire la lumière bleue.

Le processeur est un Ryzen 7 7840U avec 8 cœurs, 16 threads, un cache de 24 Mo et pouvant atteindre une fréquence jusqu’à 5,1 GHz, et on trouve également une carte graphique AMD Radeon.

32 Go de RAM LPDDR5X et un SSD de 1 To au format M.2 NVMe PCIe 4.0 sont intégrés.

Le Zenbook S 13 OLED (UM5302) est proposé en ce moment à 1 299,99 € au lieu de 1 499,99 €, soit une remise de 200 € sur le site officiel Asus avec livraison gratuite sous 3 jours ouvrés.





Ordinateurs portables

Ordinateurs de bureau

Smartphones

