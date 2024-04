Pour fêter le printemps, Asus nous propose sa sélection d'avril avec des ordinateurs portables et de bureau affichant de belles promotions pouvant aller jusqu'à -30%. En voici quelques-uns.

Commençons avec le PC portable Asus TUF Gaming A15 (2024).

Il est doté d'un écran 15,6 pouces QHD 165Hz anti-reflet ainsi que de 32 Go de RAM (2x 16 Go DDR5-5600 SO-DIMM) et un SSD de 1 To au format M.2 NVMe PCIe 4.0.

Son processeur est un Ryzen 9 8945HS avec 24 Mo de cache, 8 cœurs, 16 threads et pouvant aller jusqu'à 5,2 GHz. Profitez des performances IA d'AMD Ryzen AI, qui libèrent les ressources du CPU et du GPU pour des expériences de jeu immersives.



Le système de refroidissement avancé garantit des performances optimales même lors des sessions de jeu intenses.



Le PC intègre également l'audio par Dolby Atmos, la réduction de bruit du micro par IA, la certification Hi-Res pour casque, un microphone omnidirectionnel ainsi que 2 haut-parleurs de 2 W.

Le PC portable Asus TUF Gaming A15 (2024) est à 1 999,99 € au lieu de 2 299,99 €, soit une remise de 300 € sur le site officiel. Livraison gratuite en 2-3 jours ouvrés.





Voici quelques autres modèles d'ordinateurs portables et fixes Asus en promotion :

Retrouvez toute la sélection d'avril Asus sur cette page.