ASUS continue sa campagne promotionnelle autour du lancement de la ROG Ally Z1, la version "lite" de sa console de jeux portable. Alors que la ROG Ally était sortie avec un APU Z1 Extreme, la ROG Ally Z1 profite de la version standard de l'APU avec moins d'unités de calcul graphique RDNA3, moins de coeurs Zen 4 actifs et une fréquence de fonctionnement plus faible.

La machine tente de séduire à un prix plus agressif que sa grande soeur : 699€ soit 100€ de moins, mais ASUS souhaite aller plus loin et lance une vaste campagne de reprise pour tenter de doper les ventes de la machine.

Pour le lancement de la machine en France, la marque propose ainsi aux acheteurs de reprendre leur ancienne console pour profiter d'une remise sur l'achat de la ROG Ally Z1. Les remises vont de 100 à 400 euros, et valent également pour l'achat d'une ROG Ally Z1 Extreme.

On pourra ainsi compter sur une reprise à hauteur de 100€ pour une Wii U, une Switch ou Switch Lite, 150€ pour une PS4 Slim et jusqu'à 400€ pour une PlayStation 5.

L'offre est proposée auprès de certaines enseignes, comme le précise ASUS : "chez un revendeur participant : Accessoires-asus.com, Amazon.fr, ASUS eShop, CDiscount, Boulanger, FNAC, Darty, hors marketplace sauf Accessoires PC et Accessoires ASUS. Pour bénéficier de cette offre spéciale soumise à conditions, chaque client devra s’enregistrer sur l’adresse asuspromotions.com/rogally " L'offre sera en place à partir du 16 octobre prochain et devrait être maintenue jusqu'au 31 décembre 2023.