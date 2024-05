ASUS a déjà décliné sa console ROG Ally en deux versions sur la base de puces AMD Z1 et Z1 Extreme. Deux machines quasi identiques qui se démarquent par une configuration légèrement plus musclée d'un côté, et plus abordable de l'autre.

Récemment, ASUS a changé le nom de ses consoles, qui sont désormais affublées du suffixe "2023" que l'on voit désormais sur la page officielle du produit sur le site d'ASUS et qui devrait s'afficher également progressivement chez les revendeurs.

Cette dénomination pourrait permettre de ne pas confondre la version actuelle de la console avec la variante qui pourrait sortir cette année. ASUS préparerait ainsi le lancement d'une nouvelle ROG ALLY.

Pour autant, ce choix du suffixe pourrait également laisser penser que la fiche technique de la console pourrait ne pas évoluer de façon suffisamment importante pour proposer une ROG ALLY 2, mais simplement une évolution de la console actuelle. Les changements pourraient se limiter à la bascule vers un nouvel écran, plus de RAM et de stockage et une nouvelle puce légèrement plus performante.

ASUS pourrait dévoiler ses plans lors du Computex qui se déroulera au début du mois de juin à Taipei.