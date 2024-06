ASUS a étonné en levant le voile sur la ROG ALLY X présentée comme la nouvelle génération de console portable sous Windows de la marque, à peine 6 mois après la commercialisation de la première itération.

Si la machine ne change pas radicalement de nom, c'est avant tout parce qu'elle partage beaucoup avec la première génération de machine. Il convient ainsi davantage de parler d'une évolution que d'une proposition 100% originale.

Néanmoins, ASUS semble avoir appris des lacunes de sa première console et propose désormais des améliorations notables sur plusieurs points critiques de la machine.

L'ASUS ROG ALLY X va ainsi progressivement remplacer la première version sur les étals. Visuellement, cette nouvelle version troque la coque blanche pour une coque noire, et arbore quelques modifications au niveau de la disposition des boutons ainsi que des joysticks. Les joueurs apprécieront des gâchettes plus épaisses, mais également une batterie qui passe de 40 Wh à 80 Wh, ainsi qu'un SSD qui passe du format 2232 au 2280 plus commun et donc facile à remplacer.

La croix directionnelle a également été modifiée tandis que le port XG Mobile a cédé la place à un port USB 4. En interne, la ROG ALLY X conserve le SoC Z1 Extreme, mais embarque 24 Go de LPDDR5X à 7500 MT/s. La capacité du SSD embarqué évolue elle aussi à 1 To.

L'ASUS ROG ALLY X est déjà disponible à la précommande, sa commercialisation aura lieu le 24 juillet prochain au tarif de 899,99€.