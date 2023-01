ASUS a une fois de plus profité du CES de Las Vegas pour dévoiler officiellement ses nouveautés pour l'année 2023 avec l'arrivée de quelques nouveautés et l'intégration des puces graphiques Nvidia RTX 4000.

Cette génération de PC portables, qu'il s'agisse de ceux proposés via ASUS ou sous la gamme ROG profite de l'arrivée d'une nouvelle technologie d'écran baptisée Nebula Display.

Il s'agit plus d'un label que d'une technologie à proprement parler, et qui devrait permettre aux utilisateurs de mieux différencier les appareils pour choisir à coup sûr celui qui propose le meilleur écran disponible. ASUS s'impose des standards de haut vol pour l'application du label : fréquence de rafraichissement élevée avec temps de réponse de 3 ms ou moins, luminosité de 500 nits minimum, couverture du DCI-P3 à 100%.

Par ailleurs, cette année voit l'arrivée, sur certains modèles, d'écrans de type Mini-LED.

ROG FLOW X13

La déclinaison en écran 13 pouces du Flow profite d'un design légèrement retravaillé, mais c'est surtout en interne que les changements se font sentir avec l'arrivée d'une GeForce RTX 4070 et un TGP de seulement 60W.

Le portable s'équipe d'un processeur AMD Ryzen 9 en Zen 4, associé à 32 Go de LPDDR5 a 6400 MHz et jusqu'à 2 To de SSD M.2. Il embarque un écran IPS QHD+ en 165 Hz 500 nits 100% DCI-P3 ou au choix d'un IPS Full HD+ 120Hz 100% sRGB.

Les prix débutent à 1499€ pour une disponibilité au premier trimestre de cette année.

ROG Strix SCAR 16 et 18

ASUS procède à un changement majeur sur sa gamme Strix SCAR cette année en simplifiant sa gamme et en évinçant ainsi les versions 15,6 et 17,3 pouces. La marque à légèrement retravaillé les châssis pour mieux intégrer de plus grands écrans sans impacter la taille du PC portable et on peut ainsi profiter de configurations en 16 et 18 pouces tout en conservant un form factor traditionnel.

On retrouve un processeur Intel de 13e génération jusqu'au très puissant Core i9 13980HX et GeForce RTX 4090, le tout refroidit par un nouveau système de ventilation à 3 ventilateurs.

La version 16 pouces s'équipe d'un écran Mini-LED en QHD et 165 Hz tandis que la version 18 pouces s'équipe d'une dalle Nebula Display HDR QHD 240 Hz. Les PC embarquent 64 Go de DDR5 à 4800 MHz, jusqu'à 2 To de SSD M2 et batterie 90 Wh compatible charge USB-C 100W

Le ROG Strix Scar 16 sera commercialisé au premier trimestre à partir de 3999€ tout comme la version Strix Scar 18

ROG Zephyrus M16

Le Zephyrus M16 est toujours orientée vers les créateurs de contenu et arbore un nouveau design avec un châssis en alliage de magnésium et un capot doté d'un écran aniMe Matrix constitué de multiples LED qui pourront être personnalisées pour afficher un logo ou s'animer en fonction de son usage.

Le portable profite lui aussi d'un écran Nebula Display avec une dalle Mini-LED QHD+ de 16 pouces en 240 Hz. Elle propose une couverture de 100% du spectre DCI-P3.

En interne, on trouve une configuration à base de Core i9 13900H signée Intel associé à 64 Go de RAM DDR5 4800 MHz ainsi qu"une RTX 4090 et jusqu'à 2 To de SSD M2. Le système à triple ventilateur est également de la partie.

La disponibilité est attendue au fil du premier trimestre pour un prix de départ de 3199€.