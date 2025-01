ASUS vient de présenter une toute nouvelle version de GPU externe avec le ROG XG Mobile.

Le dispositif se présente comme un boitier nomade assez compact et cible les joueurs en vadrouille ou les créateurs de contenu qui souhaitent conserver une certaine puissance de calcul à portée de main.

L'appareil pèse ainsi moins d'1 Kg et intègre rien de moins qu'un GPU Nvidia RTX 5090 (dans sa configuration la plus haut de gamme). L'idée étant d'apporter la puissance d'un GPU moderne à une configuration plus sage. On pourra ainsi profiter d'un notebook ultra compact et très autonome pour les tâches basiques et y joindre le ROG XG Mobile pour le transformer en véritable PC de joueur.

Pour assurer son bon fonctionnement, le boitier embarque des connecteurs Thunderbolt 5 qui promettent des transferts de données jusqu'à 80 Gb/s soit une bande passante de 64 Gb/s pour le GPU, bien au-delà de ce que propose l'USB 4 ou le Thunderbolt 4. La compatibilité est assurée avec les laptops équipés de ports Thunderbolt standards et USB 4.

Mais le ROG XG Mobile se présente également comme une vraie station d'accueil avec des ports HDMI 2.1, DisplayPort 2.1lecteur de cartes SD, deux ports USB-A 10 Gb/s et Ethernet 5 Gb/s. Pour rester compact, il intègre directement l'alimentation, pas la peine donc de se trimballer un bloc externe.

Côté prix, les chiffres sont à la hauteur des performances attendues : 2199,99$ pour la version RTX 5090 et 1199,99$ pour une version dotée d'une RTX 5070 Ti.