La deuxième démarque des soldes d'été est arrivée chez Asus : profitez de belles remises jusqu'à -45 % sur les ordinateurs portables et fixes, écrans, composants, smartphones...

Découvrez ci-dessous quelques articles Asus disponibles en solde jusqu'au 23 juillet.

On commence avec le PC portable gaming ROG Zephyrus G14 (2023).

Il est équipé d'une carte graphique RTX 4050 avec 6 Go de RAM GDDR6 et ROG Boost à 2405 MHz et 120 W, incluant une fréquence de boost à 2355 MHz avec un overclocking de 50 MHz et une gestion dynamique de l'énergie jusqu'à 25 W supplémentaires.

Il est propulsé par un processeur AMD Ryzen 7 7735HS pouvant atteindre 4,7 GHz avec 16 Mo de cache L3, 8 cœurs et 16 threads.

L'écran de 14 pouces est une dalle ROG Nebula anti-reflet avec une résolution QHD+ (2 560 x 1 600, WQXGA), un format 16:10 et un taux de rafraîchissement très élevé de 165 Hz, idéal pour les gamers.

Le PC dispose de 16 Go de RAM DDR5 intégrée et d'un SSD de 512 Go au format M.2 NVMe PCIe 4.0. Le clavier chiclet rétroéclairé AZERTY RGB 1-zone complète l'ensemble.

Le ROG Zephyrus G14 (2023) est en promotion au prix exceptionnel de 1 499,99 € au lieu de 2 199,99 €, soit une remise de 700 € sur le site officiel Asus. Livraison gratuite sous 3 jours ouvrés.



Voici d'autres quelques autres articles Asus en solde :

Ordinateurs portables

Ordinateurs de bureau gaming

ROG Strix G13CHR à 1 499,99 € soit -400 € (RTX 4060 DUAL 8Go, Intel Core i7-14700F 20 cœurs jusqu’à 5,3 GHz,16 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, WiFi 6E, alimentation 700 W)





Smartphones

Retrouvez toutes les offres de la 2ème démarque sur la page dédiée aux soldes d'été Asus.