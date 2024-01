Les soldes d'hiver débarquent chez Asus : profitez de jusqu'à -30% sur les PC portables et également jusqu'à -40% sur les produits pour PC (écrans, cartes mères, cartes graphiques, routeurs gaming...)

Certains ordinateurs portables affichent des remises exceptionnelles qui peuvent aller jusqu'à -900 €. Voici une sélection.





Commençons par le PC portable Asus Zenbook S 13 OLED.

Hyper léger avec un châssis ultrafin, il est doté d'un écran ASUS Lumina OLED de 13,3 pouces d'une résolution de 2,8K certifié Dolby Vision, avec un taux de rafraîchissement de 60Hz et un temps de réponse de 0,2 ms.

Il embarque un processeur AMD Ryzen 7 7840U 3,3 GHz jusqu’à 5,1 GHz avec 16Mo de cache, 8 cœurs et 16 threads ainsi qu'une carte AMD Radeon Graphics.

On trouve 16 Go de RAM LPDDR5 et un SSD 1 To au format M.2 NVMe PCIe 4.0.



Côté audio, vous pouvez profiter d'un son multidimensionnel immersif Dolby Atmos.



Le Zenbook S 13 prend en charge le WiFi 6E et est également équipé d'une charnière à 180°.

Le Zenbook S 13 OLED proposé en ce moment à 999,99 € au lieu de 1 399,99 €, soit une remise de 400 €. Livraison gratuite en 2 à 3 jours ouvrés.







D'autres PC portables Asus sont en promotion, comme :



Retrouvez tous les ordinateurs portables Asus en solde sur cette page et les produits PC juste ici.