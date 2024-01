Le groupe Asus a déjà commencé à explorer de nouveaux design de PC portables dotés de plusieurs affichages, qu'il s'agisse de petits écrans secondaires ou de propostions plus musclées.

Pour le salon CES 2024 de Las Vegas, la firme taiwanaise lève le voile sur le PC portable Asus ZenBook Duo version 2024 armé de deux écrans 14 pouces OLED au ratio 16:10 séparés par une charnière permettant une ouverture entre 0 et 180 degrés (ouverture à plat).

Le constructeur abandonne ainsi le deuxième affichage plus petit posé au-dessus du clavier des générations précédentes pour deux grands affichages identiques et un système de clavier sans fil qui peut être éventuellement fixé à la charnière, pour certains modes de fonctionnement et pour le transport.

Le ZenBook Duo s'adapte à toutes les positions

Les deux écrans Lumina certifiés Dolby Vision peuvent offrir une résolution 3K avec rafraîchissement 120 Hz dans leur version non tactile ou bien proposer deux écrans 2K 60 Hz pour la variante tactile.

Ce format spécifique permet d'utiliser l'appareil dans de multiples configurations, qu'il s'agisse d'un mode double écran pour créer un grand écran unique de 19,8 pouces utilisable ou bien deux écrans séparés, du mode PC de bureau en plaçant la charnière verticalement ou du mode ordinateur portable en utilisant soit le clavier physique sans fil soit en configurant le deuxième écran comme un clavier virtuel.

Les amateurs de réunion auront même droit à un mode Partage avec l'appareil à plat proposant un même affichage diffusé à 180 degrés sur les deux écrans pour ne rien perdre de la présentation.

La variante avec écran tactile pourra profiter du stylet Asus Pen gérant jusqu'à 4096 niveaux de pression et du logiciel ScreenXpert pour activer des fonctionnalités via des gestuelles multitouch.

Intel Evo et Core Ultra 9 à bord

L'Asus ZenBook Duo, c'est aussi un puissant PC portable Intel EVO animé par un processeur Intel Core Ultra 9 associé à un NPU pour les traitements d'intelligence artificielle, avec jusqu'à 32 Go de mémoire LPDDR5X et disque SSD PCIe 4.0 de 2 To, le tout dans un boîtier de 14,6 mm d'épaisseur et de seulement 1,35 Kg certifié MIL-STD-810H le protégeant des chutes.

Qui dit Intel EVO dit sortie de veille instantanée, charge rapide de la batterie de 75 Wh et autonomie d'au moins une journée. Il offre également une belle connectique avec deux ports Thunderbolt 4, un port USB 3.2 Gen 1 et un port HDMI 2.1, ainsi qu'une prise casque 3,5 mm. Pas besoin donc de station d'accueil supplémentaire lors des déplacements.

Côté audio, les haut-parleurs profitent des optimisations Harman Kardon et du Dolby Atmos pour du son spatial immersif. A noter également qu'Asus met en avant différents efforts de réduction de l'impact environnemental avec châssis en alliage de magnésium et aluminium recyclé et emballages en papier 100% recyclable.

L'Asus ZenBook Duo arrivera sur le marché français en février 2024 au tarif de 2399 € pour la version double écran 3K 120 Hz non tactile et à 1999 € pour le modèle avec écrans 2K 60 Hz tactiles.