Le Zenfone 10 d'Asus sera officiellement dévoilé par la marque le 29 juin prochain, mais certaines informations filtrent déjà le concernant. Celui qui viendra succéder au Zenfone 9 avait déjà fait l'objet de quelques rumeurs par le passé, notamment une assez persistante qui voulait un changement de format.

Zenfone 10 : la taille de l'écran est connue

Rappelons que le Zenfone 9 joue dans une catégorie assez spéciale : celle des smartphones compacts avec un écran de seulement 5,9 pouces. Ce format séduit depuis quelques années alors que la norme des constructeurs tend vers des écrans qui flirtent plus souvent avec les 7 pouces, mais qui se veulent bien plus encombrants dans une poche, et pas toujours ergonomique lors de l'utilisation à une main.

Après des rumeurs qui voulaient ainsi une bascule vers un écran de 6,3 pouces, l'information inverse a été partagée par Android Authority qui reprend une capture officielle d'un teaser d'Asus qui glisserait donc dans son Zenfone 10 un écran de 5,9 pouces identique au précédent.

Pour le reste de la configuration, Asus a choisi de muscler son appareil avec un Soc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Certaines rumeurs évoquent également une recharge sans fil rapide, et une grosse montée en gamme du côté de la partie photo.