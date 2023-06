Le fabricant Asus n'est pas forcément le plus visible des acteurs du marché mobile mais c'est pourtant un vétéran des smartphones, et avant eux des PDAPhones. Malgré les énormes évolutions du marché ces dernières années, la marque taiwanaise est toujours bien présente et va bientôt lancer une nouvelle série de smartphones Zenfone.

Comme l'an dernier, la série Asus Zenfone 10 va se distinguer de la concurrence par son form factor. Là où la quasi-totalité des smartphones du marché proposent des écrans de plus de 6 pouces (typiquement entre 6,1 et 6,9 pouces), le choix est fait ici d'un format compact avec un affichage de 5,9 pouces.

Asus Zenfone 10 (credit : Winfuture)



Pas plus de 6 pouces mais 200 mégapixels

Les efforts des fabricants pour proposer des smartphones au format compact ou Mini ont rarement payé à l'heure où l'appareil mobile est devenu bien plus qu'un téléphone portable, mais le Zenfone 10 ne lésinera pas sur la fiche technique.

Outre l'écran plan AMOLED avec rafraîchissement de 120 Hz et poinçon pour un capteur photo avant de 32 mégapixels, le Zenfone 10 s'offrira un processeur mobile premium Snapdragon 8 Gen 2 avec jusqu'à 16 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage.

Asus Zenfone 10 (credit : Winfuture)

Les rendus diffusés par le site Winfuture montrent un design similaire au Zenfone 9, avec toujours deux modules photo à l'arrière sortant de la coque. Au lieu du module principal de 50 mégapixels, c'est désormais un gros capteur photo de 200 mégapixels avec stabilisation OIS qui sera de la partie.

Il devrait servir à presque toutes les fonctionnalités photo, comme le zoom, et il sera accompagné d'un ultra grand angle de 8 mégapixels.

Rendez-vous fin juin

Le Zenfone 10 est attendu avec une coque étanche certifiée IP68, avec toujours la présence d'une prise casque 3,5 mm, et son format compact ne l'empêchera pas de proposer une batterie de 5000 mAh avec une charge dont il reste à voir si elle sera plus rapide que les petits 30W du Zenfone 9.

Le site Winfuture indique que la série Asus Zenfone 10 sera présentée officiellement le 29 juin prochain pour un tarif démarrant à 749 dollars et dont il reste à voir la conversion en euros. L'an dernier, les différents modèles Zenfone 9 étaient postionnés entre 800 et 900 euros.