Le fabricant Asus vient de mettre à jour son smartphone gaming ROG Phone 8 peu après le lancement du processeur mobile Snapdragon 8 Gen 3 lui permettant de pousser les performances mobiles toujours plus loin et de s'inviter dans le Top 3 des smartphones les plus performants de ce début d'année.

Asus propose généralement vers le milieu de l'année une nouvelle série de smartphones Zenfone, généralement avec une astuce pour se démarquer (capteur photo monté sur gimbal, format compact dans un marché saturé de très grands modèles...).

Asus ROG Phone 8 et Zenfone 11 Ultra, deux cousins proches ?

Pour le futur Zenfone 11 Ultra, le fabricant semble vouloir beaucoup s'inspirer de son dernier smartphone gaming et d'en faire une sorte d'équivalent pour le quotidien. Le firmware du ROG Phone 8 cache en effet de multiples références et des images du prochain smartphone de référence avec lequel il partageait beaucoup de caractéristiques communes.

On peut déjà s'attendre pour un modèle Zenfone 11 Ultra à un affichage 6,78 pouces FHD+ avec dalle AMOLED et technologie LTPO pour un rafraîchissement 120 Hz dynamique pouvant monter à 144 Hz avec certains jeux.

L'Asus Zenfone 11 Ultra embarquera logiquement un processeur Snapdragon 8 Gen 3 et pourra accueillir jusqu'à 16 Go de mémoire LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.0.

De gaming à mainstream

Pour la partie photo, le Zenfone 11 Ultra conserverait le système de stabilisation par gimbal pour le module principal de 50 mégapixels (Sony IMX890), associé à un capteur ultra grand angle de 13 mégapixels (120 degrés de champ) et un téléobjectif de 32 mégapixels stabilisé avec zoom sans perte x3.

Le smartphone ne manquera pas d'autonomie avec sa batterie de capacité 5500 mAh supportant une charge filaire de 65W et une charge sans fil de 15W. Ce sont en fait pour une très grande part les caractéristiques du ROG Phone 8 que l'on retrouve ici.

Même le design général devrait s'inspirer globalement du smartphone gaming, si l'on en croit les images trouvées dans le firmware par l'utilisateur de Reddit Td3v1l. S'il existe un Zenfone 11 Ultra, il reste à voir si toute une gamme Zenfone 11 sera déclinée et si Asus conservera le format compact pour un modèle standard.