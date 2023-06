Atari vient de s'offrir un petit coup de communication en évoquant la sortie prochaine d'un nouveau jeu vidéo sous la forme d'une cartouche destinée à l'Atari 2600, une machine populaire dans les années 1980 qui n'a plus connu aucun titre depuis les années 1990.

La marque tente un retour sur le marché du jeu vidéo tant au niveau des jeux que des consoles : on avait eu droit au retour sur le marché de la VCS, un dispositif hybride mi-PC, mi-Atari 2600, avec un succès mitigé.

Un nouveau jeu pour une console abandonnée depuis la fin des années 1990

Cette fois Atari annonce donc l'arrivée prochaine de Mr Run and Jump, un nouveau jeu vidéo développé pour l'Atari 2600 et qui sortira donc sous la forme d'une cartouche compatible avec l'ancienne console. L'occasion une fois de plus d'attirer l'attention sur le retro gaming, Atari n'oubliant pas d'évoquer également la déclinaison du jeu en version PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Switch.

La cartouche s'annonce collector et sera livrée avec son traditionnel livret et boite en carton. Il s'agira d'un jeu de plateforme en 2D qui reprendra l'ambiance des jeux de la console fétiche d'Atari. Il comprendra 80 niveaux et 5 types d'ennemis différents. Proposée en édition limitée, la cartouche se vendra au prix fort : 60$ pour un lancement fixé au 31 juillet.