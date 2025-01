Atari s'est tournée vers MyArcade pour un partenariat visant à proposer une nouvelle console de jeux vidéo dédiée au retrogaming.

Présentée sur le salon du CES de Las Vegas, la GameStation Go avait déjà été évoquée début 2024. Désormais, le teaser s'accompagne d'une photo qui dévoile l'apparence de la console qui adope un look assez classique.

On trouve ainsi des boutons ABXY, des gâchettes L1, R1, L2 et R2, un stick analogique ainsi qu'une croix directionnelle, mais également un bouton molette ainsi qu'un clavier numérique... Les deux dernières commandes sont spécifiques aux anciennes consoles Atari, et quasiment obligatoires pour certains jeux.

En marge de l'USB-C, la console propose également un port HDMI pour transférer l'image vers un écran tout en servant de manette.

Pour l'instant, la marque n'a pas encore communiqué sur ce qui anime la console en interne ni même concernant la taille ou la définition de l'écran. La console ne devrait pas embarquer Windows ni se présenter comme un monstre de puissance et en rester à l'émulation des anciens jeux Atari uniquement avec des titres préinstallés.