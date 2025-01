Le studio Rebellion a de nouvelles images à partager de son prochain titre, Atomfall qui devrait intégrer le Xbox Game Pass dès sa sortie cette année.

Le jeu est particulièrement attendu par les joueurs, il se présente comme un jeu d'action et de survie ancré dans une Angleterre des années 1960 à la sauce post-apocalyptique.

Après une catastrophe nucléaire, le joueur est plongé dans un univers vaste empli de secrets à découvrir. Il s'agit d'un jeu solo à la première personne qui misera sur la survie et le craft.

Si au départ, on aurait pu penser à un énième jeu à la sauce Rust, les développeurs ont également mis l'accent sur le scénario qui imposera au joueur de mener l'enquête sur certains mystères, et de se lancer dans une exploration qui s'annonce particulièrement dense.

Le titre est attendu sur Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC le 27 mars prochain, et donc dans le Xbox Game Pass dès son lancement.