Le studio Rebellion frappe fort avec son dernier jeu, Atomfall, qui a déjà conquis plus de 1,5 million de joueurs en une semaine. Disponible depuis le 27 mars sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, ce titre post-apocalyptique plonge les utilisateurs dans une Grande-Bretagne alternative des années 1960, marquée par les conséquences d’un accident nucléaire fictif. Boosté par le Xbox Game Pass, Atomfall s’impose comme le meilleur lancement du studio en 32 ans.

Un univers captivant et richement détaillé

Atomfall transporte les joueurs dans une campagne britannique hostile, mais fascinante. Inspiré par l’incident nucléaire réel de Windscale en 1957, le jeu mêle science-fiction, mysticisme et influences de la Guerre froide pour offrir un cadre immersif. "Chaque élément du décor raconte une histoire, des bunkers atomiques aux ruines contrôlées par des cultes", explique Jason Kingsley, PDG de Rebellion. Sans le dire, le jeu surfe sur le succès retrouvé de Fallout de Bethesda.

Les mécaniques de jeu encouragent l’exploration et la survie. Les joueurs doivent fouiller des lieux abandonnés pour collecter des ressources, fabriquer des armes et interagir avec des personnages étranges. Ces choix influencent directement l’évolution de l’histoire aux embranchements multiples et laissent ainsi aux joueurs de modeler leur aventure au grès des choix et échanges avec les PNJ.

Des statistiques impressionnantes dès la première semaine

Atomfall est un véritable succès, plutôt inattendu, et les chiffres parlent d’eux-mêmes :

316 000 joueurs ont choisi d’éliminer un scientifique au lieu de sauver sa vie.

Plus de 3,7 millions d'éliminations ont été réalisées avec la célèbre batte de cricket.

4 millions de pâtés britanniques consommés et 300 000 tasses de thé savourées.

Ces données reflètent non seulement l’engagement des joueurs, mais aussi leur immersion dans cet univers unique. Rebellion en profite également pour mettre en avant certaines mécaniques de son titre de façon originale.

L’impact du Xbox Game Pass sur le succès d’Atomfall

L’intégration d’Atomfall au Xbox Game Pass a été un catalyseur majeur pour son succès. Cette stratégie a permis à Rebellion d’atteindre rapidement un large public sans dépendre exclusivement des ventes physiques ou numériques. "Le Game Pass nous a offert une visibilité immédiate auprès d’une communauté active et curieuse", souligne Kingsley.

Cet abonnement favorise également la fidélisation des joueurs grâce à un accès constant à du contenu premium sans frais supplémentaires.

Pour Microsoft, les récents succès des titres proposés en Day One sur son Xbox Game Pass offrent une légitimité supplémentaire à son abonnement auprès des éditeurs et développeurs. Si beaucoup craignaient un temps que l'intégration de leurs titres au sein de l'abonnement payant de Microsoft représente de lourdes pertes sur les ventes physiques, dans les faits, les accords noués avec la marque permettent surtout une mise en avant profitable. Sur un marché du jeu vidéo qui peine à retrouver une certaine dynamique, il est sécurisant pour certains studios de profiter de la force du Xbox Game Pass à la fois pour distribuer des titres et profiter des microtransactions tout comme de s'en servir de support publicitaire pour d'autres productions diffusées en dehors de l'abonnement via la vente traditionnelle.

Des extensions à venir pour enrichir l’expérience

Rebellion ne compte pas s’arrêter là. Une extension narrative est déjà en préparation, promettant :

De nouvelles cartes à explorer.

Des personnages additionnels pour approfondir les interactions.

Des quêtes inédites pour prolonger l’immersion.

Cela confirme l’ambition du studio de maintenir l’intérêt des joueurs sur le long terme tout en élargissant les possibilités offertes par Atomfall qui devrait être transformé en nouvelle franchise à part entière.