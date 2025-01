Les réseaux sociaux sont le terrain de chasse préféré des cybercriminels de par le nombre potentiel de victimes qu'ils représentent. Ainsi, Facebook est une fois de plus la cible d'une campagne malveillante avec des effets dramatiques en France.

L'arnaque a été baptisée "Boomers Trap" et cible ainsi plus particulièrement les seniors depuis quelques mois. Elle tire profit de l'intelligence artificielle générative pour produire des visuels orientés vers la nostalgie, les émotions ou le respect des ainés pour être partagés massivement sur les réseaux.

Ces images et messages se veulent émouvantes pour toucher un maximum d'utilisateurs et toucher la corde sensible et mettent en avant les valeurs d'une époque révolue... Ces publications rassemblent très rapidement des milliers de partages et de likes, et renvoient vers des groupes remplis de ces mêmes publications qui pourraient paraitre anodines, mais il n'en est rien...

L'IA au service des escrocs

Une fois les utilisateurs renvoyés vers ces groupes, les administrateurs multiplient les liens vers des sites vérolés ou truffés de publicités. Des arnaques marchandes avec des complices sont également partagées, des appels de dons frauduleux, ou la promesse de bénéfices sur des plateformes financières... L'idée est de tenter par tous les moyens de toucher au portefeuille des utilisateurs.

En ciblant les seniors, les cybercriminels s'assurent d'une certaine crédulité des utilisateurs puisque ce public est généralement peu informé des risques liés à Internet et des pratiques en ligne frauduleuses. Cette classe plus vulnérable est donc plus à même d'être transformée en victime d'arnaques quelconques.

Gare donc aux images partagées sur les réseaux et autres publications en apparence niaises ou légères qui peuvent cacher une forêt d'arnaques en tout genre...