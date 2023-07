Auchan Télécom est l'un des opérateurs de réseau mobile virtuel (MVNO) qui exploitent les infrastructures 4G de Bouygues Telecom, ce qui lui permet d'offrir des tarifs plus abordables, comme pour ce forfait mobile proposant 10 Go de data et proposé à seulement 4,99 € par mois, et sans engagement.

À ce tarif, le consommateur bénéficie d'une allocation de données mobiles de 10 Go en 4G, et bien plus encore. L'abonnement comprend également une utilisation pouvant atteindre 6 Go de l'enveloppe totale lorsqu'il se trouve en Europe et dans les DOM. De plus, il peut effectuer des appels et envoyer des SMS / MMS sans restriction à ses contacts en France ou à l'étranger (dans l'UE et les DOM).

La carte SIM, compatible avec les trois formats (triple découpe), est proposée à moitié prix (5 €) pour ce forfait Auchan Télécom. Et pour ceux qui souhaitent conserver leur numéro de téléphone actuel, le MVNO propose gratuitement la portabilité du numéro, à condition de fournir le code RIO.

Auchan Télécom 10 Go

Le forfait Auchan Télécom 10 Go comprend :

10 Go de données mobiles en France métropolitaine

en France métropolitaine 6 Go de data depuis l'Europe et les DOM (consommés sur l'enveloppe globale)

Appels, SMS / MMS illimités en France et depuis l'UE / DOM

en France et depuis l'UE / DOM Carte SIM à 5 €

Réseau Bouygues Telecom

Ce forfait Auchan Télécom 10 Go est proposé à 4,99 € par mois sans engagement.



De plus, du côté de la concurrence des opérateurs nationaux, vous aurez le choix entre les offres de Sosh avec ses 3 forfaits 1, 130 et 140 Go 5G à 7,99 €, 15,99 et 20,99 € par mois, de Free Mobile avec son forfait 110 Go à 12,99 € par mois, ou encore de B&You avec ses 4 forfaits 5, 20, 130 (5G) et 200 Go à respectivement 4,99, 9,99, 15,99 et 19,99 € par mois, mais aussi chez RED avec ses 4 forfaits 5, 20, 100 et 200 Go à 4,99, 9,99, 13,99 et 17,99 €.