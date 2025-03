Avec un prix annoncé sous la barre des 35 000 €, le constructeur allemand Audi compte bien séduire une nouvelle clientèle attirée par les véhicules électriques.

Une stratégie électrique accélérée

Audi ne chôme pas dans sa transition vers l'électrique. Le constructeur aux anneaux avance d'un an le lancement de son modèle le plus abordable (l'A3 e-Tron), initialement prévu pour 2027. Cette décision s'inscrit dans une stratégie plus large visant à électrifier rapidement sa gamme. "Nous voulons proposer une offre électrique complète le plus rapidement possible", déclare un porte-parole d'Audi.

Ce modèle d'entrée de gamme sera basé sur la plateforme MEB Entry, développée par le groupe Volkswagen. Cette architecture, conçue spécifiquement pour les véhicules électriques compacts, permettra de réduire les coûts de production tout en offrant des performances satisfaisantes. L'objectif pour Audi est de se positionner rapidement sur le marché de la voiture électrique considérée comme "accessible" et prendre la concurrence de vitesse alors que plusieurs véhicules abordables sont annoncés par divers constructeurs.

Un prix attractif pour séduire le grand public

L'atout majeur de cette future Audi électrique sera son prix. Avec un tarif annoncé sous les 35 000 €, elle se positionnera comme une alternative sérieuse aux modèles thermiques équivalents. Cette stratégie tarifaire agressive vise à démocratiser l'accès aux véhicules électriques premium.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, Audi mise sur plusieurs facteurs :

L'utilisation de la plateforme MEB Entry, optimisée pour les coûts

Une production à grande échelle pour réaliser des économies

Des batteries de capacité modérée pour contenir les prix

Quelles caractéristiques attendre ?

Bien que les détails techniques restent encore flous, quelques informations ont filtré sur cette future Audi électrique abordable :

- La taille sera comparable à l'actuelle Audi A3

- L'autonomie se situera entre 300 et 350 km

- La puissance tournera autour de 150 ch pour la version de base

- Le véhicule sera compatible avec la charge rapide

Ces spécifications, bien que provisoires, laissent entrevoir un véhicule polyvalent capable de répondre aux besoins quotidiens de la plupart des conducteurs urbains et périurbains.

Un défi pour la concurrence

L'arrivée de cette Audi électrique à moins de 35 000 € risque de bousculer le marché. Les constructeurs généralistes, qui dominent actuellement le segment des véhicules électriques abordables, vont devoir réagir face à cette nouvelle concurrence premium.

Tesla, qui prépare également un modèle d'entrée de gamme, pourrait voir ses plans contrariés par cette offensive d'Audi. La marque américaine devra peut-être revoir sa stratégie pour rester compétitive sur ce segment crucial du marché et accélérer son lancement ou revoir encore un peu plus ses prix à la baisse.