Dans le but de rentabiliser un peu plus ses différents services, Amazon cherche aujourd'hui à dégager de nouveaux revenus au niveau d'Audible, sa bibliothèque de livres audio.

Jusqu'à présent, pour accéder au contenu d'Audible, il faut acheter des jetons permettant de mettre la main sur les ouvrages, ou profiter d'un abonnement permettant de disposer de crédits chaque mois pour accéder à un nombre limité d'ouvrages.

De la publicité pour une offre plus accessible

Amazon veut déployer Audible auprès d'un plus grand nombre d'utilisateurs et cela passera comme dans bien des cas par un réajustement de la grille tarifaire. Mais pour compenser une baisse de prix, Amazon compte sur la diffusion de publicité, quitte à profiter de l'occasion pour doper un peu plus ses marges au passage.

Des tests sont actuellement menés aux USA avec un abonnement moins cher partiellement financé par la diffusion de publicités. La diffusion de spots publicitaires est limitée à 8 espaces par tranche de 24h. Quant à l'espace entre deux diffusions publicitaires, elle se veut variable. Avec cette offre, les utilisateurs ont accès à un nombre illimité de contenus.

Dans l'hexagone, l'abonnement Audible est facturé 9,95€ par mois avec 1 crédit. Aux USA, on peut également profiter d'un abonnement Premium facturé 14,95$ pour 1 livre gratuit en plus d'un crédit.

Amazon précise que l'offre avec publicité ne concerne que les livres audio et les Audibles Originals. Les auteurs auront également la possibilité de ne pas participer à la formule ainsi proposée.