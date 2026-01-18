Si vous avez consulté le prix d'une barrette de RAM ou d'un mini PC ces dernières semaines, vous avez sans doute cru à une erreur d'affichage. En ce mois de janvier 2026, le marché du hardware subit sa crise la plus violente depuis la pandémie, avec des prix multipliés par trois sur certains composants clés.

L’IA : l’ogre qui dévore la mémoire vive

La raison de ce séisme est structurelle. Les trois géants mondiaux de la mémoire, Samsung, SK Hynix et Micron, ont opéré un virage stratégique radical. Pour répondre à la demande insatiable de serveurs dédiés à l'intelligence artificielle (OpenAI, Google, Meta), ils privilégient la production de mémoire HBM (High Bandwidth Memory), bien plus lucrative.

La mémoire HBM est une architecture de puces empilées verticalement qui offre une vitesse fulgurante indispensable à l'IA. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, il faut savoir que la fabrication d'une puce HBM consomme environ trois fois plus de ressources (wafers de silicium) qu'une puce standard.

Le résultat est mathématique : chaque ligne de production allouée aux supercalculateurs est une ligne en moins pour vos PC, PC portables et consoles.





Le pivot industriel de Samsung : le géant coréen a confirmé une augmentation de 50 % de ses lignes dédiées à la HBM pour répondre aux commandes record de Nvidia et Google. Ce choix, détaillé par les analystes de TrendForce, crée un vide immédiat sur le marché grand public. Samsung a d'ailleurs officiellement déclaré que ses stocks de HBM pour toute l'année 2026 étaient déjà "Sold Out" (totalement réservés).



Des tarifs hors de contrôle

La DDR5 explose : un kit de 32 Go de DDR5, qui se négociait autour de 120 € mi-2025, frôle désormais les 450 € à 500 € chez les détaillants français.





explose : un kit de 32 Go de DDR5, qui se négociait autour de 120 € mi-2025, frôle désormais les chez les détaillants français. Les mini PC en première ligne : autrefois champions du rapport performance / prix, ils voient leurs tarifs s'envoler. La RAM et le stockage NAND représentant jusqu'à 40 % de leur coût de revient, la moindre hausse des puces se traduit par une facture salée pour l'utilisateur final.

Le paradoxe du PC pré-assemblé

Pour la première fois, monter son PC soi-même devient moins rentable que d'acheter une machine de grande marque. Ces constructeurs bénéficient encore de prix négociés il y a plusieurs mois.

Cependant, ces stocks à prix "d'ancien monde" s'épuisent. L'IDC prévoit des hausses de 15 à 20 % sur les catalogues officiels dès la fin du trimestre, avec un risque de contraction du marché mondial de 9 % si les prix ne se stabilisent pas.

Stratégie : comment naviguer dans cette pénurie ?

Si vous devez impérativement vous équiper, la surveillance des prix au jour le jour est devenue indispensable. Contrairement aux crises précédentes, attendre n'est pas forcément la meilleure option : les analystes ne prévoient pas de détente avant mi-2027 !

Traquez les stocks et utilisez des outils de comparaison pour identifier les marchands qui n'ont pas encore répercuté la hausse de la semaine.

➡️ Comparer les stocks et prix des mini PC sur prix.net

➡️ Comparer les tarifs de la RAM sur prix.net

Sources et analyses de référence

Pour comprendre l'ampleur de cette crise "IA-centrée", voici les sources les plus sérieuses du secteur (en anglais) :