C'est le problème qui a toujours handicapé les cadres photo numériques : le fil. Impossible d'accrocher élégamment un écran au mur quand un disgracieux câble d'alimentation pend en dessous.

La marque Aura, plébiscitée pour ses cadres connectés, pense avoir trouvé la solution. Elle vient de dévoiler l'Ink, son premier modèle totalement sans fil, qui troque le traditionnel écran LCD pour une technologie bien connue des liseuses : l'encre électronique couleur.

Comment un cadre photo peut-il fonctionner sans fil pendant 3 mois ?

Le secret de cette prouesse tient en deux mots : encre électronique. Contrairement aux écrans LCD qui nécessitent un rétroéclairage constant et gourmand en énergie, la technologie E-Ink est extrêmement sobre. Le nouveau cadre d'Aura utilise la dernière génération d'écran couleur, la dalle E Ink Spectra 6 de 13,3 pouces. Celle-ci ne consomme de l'énergie que lors du changement d'image.





Grâce à cette sobriété, Aura annonce une autonomie pouvant atteindre trois mois, à raison d'un changement de photo par jour. Des capteurs de mouvement et de lumière permettent également d'éteindre l'éclairage frontal intégré lorsque personne n'est dans la pièce, préservant encore plus la batterie, qui se recharge via un simple port USB-C.

La qualité d'image est-elle au rendez-vous ?

C'est le principal compromis de la technologie. L'écran Spectra 6 n'affiche techniquement que six couleurs de base (blanc, noir, rouge, jaune, vert et bleu). Pour recréer les millions de nuances d'une photo, Aura a dû développer son propre algorithme de tramage ("dithering"), un procédé qui rappelle les techniques d'impression des journaux, où de minuscules points de couleurs primaires sont juxtaposés pour tromper l'œil.





Le résultat est un rendu plus mat, moins saturé et à l'aspect "vintage", qui se rapproche davantage d'une photo imprimée sur du papier que d'un écran lumineux. Si les images riches en bleu et avec un fort contraste s'en sortent très bien, les tons chair et les photos plus douces peuvent paraître un peu délavées.

Est-ce la fin des cadres photo traditionnels ?

Pas encore. Le Aura Ink est un produit de première génération, et son prix le reflète : 499 dollars, soit 200 dollars de plus que le modèle LCD le plus cher de la marque. Il s'adresse avant tout aux "early adopters" et à ceux pour qui l'absence de fil est une priorité absolue.





Pour une utilisation en diaporama constant avec des couleurs vives, les modèles LCD classiques restent la meilleure option. Avec l'Ink, Aura vise une autre philosophie : un cadre qui se fond dans le décor, affiche une seule photo par jour (pour éviter le clignotement désagréable du changement d'image) et met l'accent sur l'esthétique plutôt que sur la performance brute.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la technologie E-Ink Spectra 6 ?

C'est la dernière génération d'écran à encre électronique couleur. Elle utilise des microcapsules contenant des pigments de six couleurs (blanc, noir, rouge, jaune, vert, bleu) qui sont déplacés par un champ électrique pour former une image. Sa très faible consommation d'énergie la rend idéale pour les appareils sans fil.

Le changement d'image est-il instantané ?

Non, c'est l'un des inconvénients de l'E-Ink. Le processus de réarrangement des pigments prend environ 30 secondes et provoque un clignotement visible de l'écran. C'est pourquoi le cadre est configuré par défaut pour changer de photo une seule fois par jour, pendant la nuit.

Comment ajoute-t-on des photos sur le cadre ?

Comme pour tous les cadres Aura, la gestion se fait via une application mobile très simple d'utilisation. Elle permet d'envoyer un nombre illimité de photos gratuitement sur le cloud d'Aura. Il est également possible d'inviter des amis ou des membres de sa famille à partager leurs propres photos sur le cadre.