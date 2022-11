Une aurore polaire est dite boréale dans l'hémisphère nord et australe dans l'hémisphère sud. C'est un phénomène lumineux spectaculaire prenant la forme de bandes ou d'arcs qui se manifeste près des pôles magnétiques de la Terre.

Une aurore polaire apparaît dans la haute atmosphère de la Terre sous l'effet d'une interaction avec des particules chargées du vent solaire. Assurant notre protection contre ce vent solaire, c'est le champ magnétique de la Terre qui guide les électrons et protons vers les pôles.

L'Agence spatiale canadienne explique que les couleurs des aurores polaires dépendent de la composition des gaz se trouvant dans l'atmosphère, de l'altitude où elles se forment, de la densité de l'atmosphère et de la quantité d'énergie en cause.

Une couleur rose plus rare

En début de mois, des chasseurs d'aurores boréales ont capturé dans le ciel nocturne norvégien des aurores boréales de couleur rose. Une telle couleur rose est en rapport avec la présence de molécules d'azote à environ 100 km d'altitude.

" Ce sont les aurores roses les plus fortes que j'ai vues en plus de dix ans de visites guidées ", a déclaré Markus Varik à Live Science. " C'était une expérience pleine d'humilité. " Il travaille pour l'agence de voyage Greenlander basée à Tromsø au nord de la Norvège. Avec une apparition vers 18h heure locale, le spectacle a duré approximativement 2 minutes.

Solar storm smashes hole in Earth’s magnetosphere, triggering extremely rare pink auroras https://t.co/Se2FlmhH7x — Live Science (@LiveScience) November 7, 2022

Selon Spaceweather.com, le champ magnétique de la Terre est resté instable à la suite d'une tempête géomagnétique de classe G1 survenue le 3 novembre. " La tempête a duré plus de 6 heures lorsqu'une fissure s'est ouverte dans le champ magnétique de la Terre, permettant au vent solaire de pénétrer. "

La couleur verte reste la plus fréquente

L'intensité des tempêtes géomagnétiques varie de G1 à G5, selon une échelle de l'agence américaine National Oceanic and Atmospheric Administration. G1 correspond à une intensité mineure et pour laquelle de faibles fluctuations du réseau électrique sur Terre peuvent se produire. Avec un niveau G5, c'est une intensité extrême et des coupures de courant électrique sur Terre sont possibles.

Le plus souvent, les aurores boréales ont une couleur verte dans la mesure où elles se produisent quand des particules chargées du vent solaire entrent en collision avec les molécules d'oxygène de l'atmosphère entre 100 et 300 km d'altitude. Cette fois-ci, le vent solaire a donc atteint des altitudes plus basses.