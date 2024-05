Entreprise allemande fondée en 2008, Autodoc gère des boutiques en ligne de pièces détachées pour voitures particulières, poids lourds et motos dans 27 pays européens.

L'application mobile AUTODOС aide à trouver des pièces automobiles et des pneus parmi une large gamme provenant des plus grandes marques comme Brembo, ATE, Bosch, Michelin, Bridgestone, Valeo, Continental, Atu, Champion, Era, Filtron, STARK Automotive, Ridex, Honeywell, Osram, Philips, Nrf, Unger, Varta, Vdo, ZF, JURID, FERODO, ZIMMERMANN, TRW et bien d'autres.

Vos commandes et vos recherches sont simplifiées avec :

Des descriptions détaillées et spécifications des produits,

Une vérification de la compatibilité avec votre modèle de voiture,

Des prix compétitifs et des remises régulières et exclusives,

Un support technique professionnel via le chat,

Un processus de paiement rapide et sécurisé,

Des retours et remboursements faciles,

Des tutoriels vidéo pour les réparations automobiles,

Un gestionnaire personnel de pièces détachées,

Une option de suivi de commande...





Vous pouvez également utiliser leur application pour Android ou iOS qui vous permet également d'utiliser des filtres pour affiner vos résultats de recherche et consulter les avis des utilisateurs ou des articles similaires pour trouver la meilleure correspondance, ou encore de sauvegarder tous les détails concernant vos voitures au même endroit. A noter leur slogan prometteur "Acheter sur l'appli revient toujours moins cher que sur le site" !

Vous y trouverez plus d'un million de pièces pour plus de 5900 modèles de voitures européennes, américaines et japonaises, ainsi que de nombreuses fonctionnalités pour vous aider à trouver au mieux la pièce nécessaire au meilleur prix.

Un service à découvrir pour toute personne à la recherche d'une pièce détachée automobile pas cher.