Lorsque vous achèterez la prochaine génération de véhicule chez un concessionnaire, il y aura de fortes chances que ce dernier affiche une nouvelle couleur au niveau de ses phares. Plus précisément, il s'agira d'un témoin lumineux de couleur bleu turquoise, qui répond à l'arrivée de certaines fonctionnalités avancées au sein du trafic.

Mercedes Benz a ainsi obtenu des autorisations afin d'équiper certains de ses modèles de lumières turquoise à l'arrière et à l'avant du véhicule. Un accord a été obtenu avec l'Etat de Californie pour une période de deux ans, et cela pourrait être le premier pas pour l'adoption plus globale d'une nouvelle norme.

Ces feux turquoises seraient ainsi dédiés aux véhicules profitant de fonctionnalités de conduite autonome. Il serait ainsi question d'allumer ces feux turquoises automatiquement quand le véhicule est en fonctionnement autonome, c'est à dire sans aucune intervention humaine.

Cela permettrait ainsi aux autres usagers de la route de mieux visualiser ce type de véhicule piloté par une intelligence artificielle et éventuellement d'adopter leur conduite dans certains scénarios complexes que l'IA pourrait avoir du mal à gérer.

En Europe, pas question d'adopter ce type de signalisation lumineuse pour l'instant et d'ailleurs l'adoption plus globale des différents niveaux d'assistance à la conduite est encore à la traine par rapport à la Californie qui fait figure d'état test.

Pour Mercedes Benz, il s'agit d'une expérience à grande échelle qui devrait permettre de constater les interactions des autres utilisateurs de la route avec les véhicules autonomes. Reste que l'idée est assez intéressante et pourrait permettre à une adoption plus rapide de ce type de véhicule par les usagers de la route.