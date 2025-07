Aujourd'hui, focus sur le vélo électrique pliable Avaka BZ20 PLUS.



Il est équipé d’un moteur sans balais haute vitesse de 500 W, à la fois léger et performant. Son engrenage interne en étoile agit comme un multiplicateur de couple, convertissant efficacement la vitesse du moteur en puissance utile à la roue et optimisant l’efficacité énergétique.



Il se plie rapidement en trois étapes, ce qui permet de le transporter facilement ou de le ranger chez soi sans encombrer l’espace.

Sa batterie lithium 18650 de 48 V et 18,2 Ah, entièrement intégrée au cadre et protégée contre l’eau et la poussière, offre une autonomie pouvant atteindre 70 km en mode électrique et jusqu’à 100 km en mode assistance. Cette batterie est également amovible, ce qui permet de la recharger facilement à domicile ou ailleurs.

Les pneus larges de 20 x 3,0 pouces garantissent une conduite confortable et stable sur différents types de routes. Leur conception antidérapante et anti-vibrations permet de rouler plus loin, plus vite, avec moins d’effort. La suspension à ressorts à l’avant absorbe efficacement les chocs et améliore le confort global du trajet.

Le système de freinage repose sur des freins à disque mécaniques de la marque taïwanaise ZOOM, réputée pour la fiabilité de ses composants. Grâce à un double dispositif à l’avant et à l’arrière, et à des disques ventilés assurant une dissipation rapide de la chaleur, le freinage reste efficace, progressif et sécurisant, même lors d’un arrêt d’urgence.

Le dérailleur Shimano à 7 vitesses permet d’adapter facilement l’effort de pédalage selon la pente et la vitesse, en synergie avec le système d’assistance électrique.

L’écran LCD affiche en temps réel toutes les informations essentielles : vitesse, niveau de batterie, kilométrage, position de vitesse, durée de conduite et autres indicateurs de statut.

Vous pouvez obtenir le vélo électrique Avaka BZ20 PLUS en blanc ou noir à seulement 669 € jusqu'au 31 juillet sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis l'Europe en quelques jours.