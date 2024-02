Autorité américaine en charge de la concurrence et de la protection des consommateurs, la Federal Trade Commission (FTC) annonce l'interdiction pour Avast de vendre des données de navigation à des fins publicitaires. Une interdiction qui s'accompagne d'une amende d'un montant de 16,5 millions de dollars.

" En dépit de ses promesses de protéger les consommateurs contre le pistage en ligne, Avast a vendu les données de navigation des consommateurs à des tiers ", écrit la FTC. Selon une plainte, il pouvait s'agir de sociétés de publicité, d'entreprises de conseil et d'analyse de données, de courtiers en données.

Les faits reprochés datent de 2014 à 2020. Ils sont en lien avec la société d'analyse marketing Jumpshot qui était une filiale d'Avast et dont l'activité a été fermée en 2020.

Un format anonymisé trompeur

À cette époque, une enquête conjointe de Motherboard et PCMag s'était penchée sur la collecte de données de navigation des utilisateurs de l'antivirus gratuit Avast, et leur revente à divers clients de Jumpshot, parmi lesquels des noms comme Google, Microsoft, Pepsi, Home Depot et McKinsey.

Avast revendiquait plus de 435 millions d'utilisateurs actifs par mois, tandis que Jumpshot mettait en avant des données de 100 millions d'appareils. Avant la fermeture de Jumpshot, Avast avait souligné le partage en toute transparence de données agrégées et statistiques.

Si une collecte de données dans un format anonymisé avait été mise en avant, des experts en protection de la vie privée avaient affirmé qu'il était possible de relier les informations vendues à des tiers par Jumpshot à l'identité réelle des personnes, en associant plusieurs éléments.

De l'histoire ancienne pour Avast

" Avast a promis aux utilisateurs que ses produits protégeraient la confidentialité de leurs données de navigation, mais a fait tout le contraire ", déclare Samuel Levine, directeur du Bureau de protection des consommateurs de la FTC.

Dans une réaction obtenue par CNN, Avast confirme un accord avec la FTC pour mettre fin à l'enquête en lien avec sa filiale Jumpshot fermée de sa propre initiative en janvier 2020. " Bien que nous soyons en désaccord avec les allégations de la FTC et la caractérisation des faits, nous sommes heureux de résoudre cette affaire et nous sommes impatients de continuer à servir nos millions de clients à travers le monde. "

Avast est désormais dans le giron de la société américaine Gen Digital qui détient plusieurs autres marques de cybersécurité (AVG, Avira, CCleaner, LifeLock, Norton et ReputationDefender).